McLaren F1 ne blâme pas la direction de course pour la défaite de Norris

Andrea Stella refuse de rejeter la faute de la défaite de McLaren F1 au Grand Prix d’Espagne sur le directeur de course, malgré un timing de voiture de sécurité virtuelle qui a joué en défaveur de Lando Norris, jusque-là leader de la course. Le directeur de l’équipe anglaise a expliqué pourquoi il refuse de rejeter la faute sur la longueur de décision qui a mené au déclenchement d’une VSC quand Lance Stroll s’est immobilité en bord de piste.

Malgré un déroulement qui a amené des observateurs à remettre en question la réglementation entourant les voitures de sécurité, pour limiter les désavantage, Stella estime que de telles considérations ne devraient pas impacter la direction de course d’un Grand Prix.

"Comme à chaque fois que le moment du déclenchement ou la durée d’une voiture de sécurité ou d’une voiture de sécurité virtuelle a une grande influence sur une course, nous avons l’occasion de revoir si nous pouvons faire les choses différemment" a déclaré l’Italien.

"Mais cela ne relève pas de la juridiction du directeur de course. Le directeur de course applique les directives et les règlements au moment de la course qu’il dirige."

"Et je pense que lorsqu’il y a une situation comme celle qui a provoqué la voiture de sécurité virtuelle, l’attention du directeur de course, et c’est bien normal, est portée sur le moment où les conditions sont réunies pour activer la VSC et lorsqu’elles le sont pour la désactiver. Je ne pense pas qu’il jette un œil à ce qui se passe dans la course. Ce serait une grande distraction."

Stella a réfuté le fait que les règles doivent être revues, alors que Norris avait hier critiqué la règle de voiture de sécurité virtuelle. Selon l’Italien, il n’existe pas de moyen de rendre la procédure parfaitement équitable compte tenu de son application.

"Je suis moi-même perplexe quant à ce qui est juste. Est-il correct de donner une durée suffisante pour que tout le monde soit soumis aux mêmes conditions de piste ? Par exemple, que la voiture de sécurité virtuelle dure au moins un tour complet."

"Ou bien, est-ce qu’on laisse simplement cela entre les mains des dieux ? Et parfois vous avez de la chance, parfois vous n’en avez pas. Je ne suis pas sûr moi-même. Mais en général, il y a un endroit approprié pour avoir ce genre de conversation, qui est le Comité consultatif stratégique, le fameux SAC."

"Et c’est un sujet qui pourrait être ajouté à l’ordre du jour et y être discuté. Mais s’il y a un changement, ce devra être un changement qui passe par le SAC, puis la Commission F1, et ensuite nous devons passer à un moment donné par le Règlement Sportif."