Aston Martin F1 : ’une stratégie bien planifiée’ qu’Alonso a ’parfaitement exécutée’

Aston Martin F1 a inscrit des points pour la troisième course consécutive grâce à Fernando Alonso, qui fait oublier son début de saison difficile et revient à égalité avec Lance Stroll au championnat des pilotes.

Mike Krack, directeur en piste de l’équipe, revient sur une course durant laquelle les stratèges ont très bien préparé les tactiques et les ont appliquées de la meilleure des manières.

"Une stratégie à un seul arrêt bien planifiée et exécutée nous a permis de décrocher la septième place au Red Bull Ring" a déclaré Krack, qui commente aussi la course de Stroll, qui a souffert de dégradation. "Fernando a parfaitement géré le plan pneumatique et a profité d’une bonne position en piste, juste derrière Lawson."

"Ce n’était pas une stratégie facile à appliquer, mais félicitations à Fernando et à l’équipe pour l’avoir fait fonctionner. Lance a attaqué fort et a été impliqué dans quelques batailles dans le peloton, mais il a souffert d’une forte dégradation des pneus et les points étaient hors de portée pour lui."

Aston Martin revient désormais à domicile, puisque la prochaine course se fait à quelques centaines de mètres de son usine : "Notre attention se porte maintenant sur le Grand Prix de Grande-Bretagne dans quelques jours. Nous chercherons à marquer davantage de points lors de notre course à domicile."