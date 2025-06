Mekies salue la course ’incroyable’ d’un Lawson ’inarrêtable’

Racing Bulls a égalé son meilleur résultat de la saison avec la sixième place de Liam Lawson au Grand Prix d’Autriche. Le Néo-Zélandais signe d’ailleurs son meilleur résultat en Formule 1, et son directeur, Laurent Mekies, salue le travail accompli par son pilote.

"Nous avons quitté le Canada avec un goût amer, avec un milieu de peloton si serré que la moindre erreur pouvait coûter cher. En arrivant en Autriche, nous étions impatients de signer un bon résultat devant l’incroyable public du Red Bull Ring" a déclaré Mekies.

"La course a débuté avec Liam s’élançant de la troisième ligne en sixième place, grâce à une performance exceptionnelle le samedi qui a démontré sa vitesse. Il n’est jamais facile de débuter dans une nouvelle équipe en milieu de saison, et il a eu besoin de temps pour s’habituer à notre voiture."

"Les excellents tours en qualif montrent ses progrès, en collaboration avec l’équipe" poursuit le Français, qui analyse le week-end d’Isack Hadjar. "La position de départ d’Isack ne reflétait pas son véritable potentiel ce week-end. Il a de nouveau démontré sa vitesse sur ce circuit court mais exigeant, où une fraction de seconde peut faire la différence au classement."

"La course a été une lutte incroyable sur une piste brûlante. Les choses n’étaient pas très brillantes après le premier tour, nos deux voitures étant impliquées dans des incidents et perdant de nombreuses places."

"À partir de là, Liam et Isack ont ​​tous deux réalisé une course incroyable avec un seul arrêt, tandis que la plupart ont opté pour un double arrêt, ce qui nous a permis de remonter en tête du peloton."

"Le rythme et l’exécution de la course ont été excellents : Liam était inarrêtable et a défendu contre Fernando pendant 70 tours. Quant à Isack, seuls quelques débris ramassés en deuxième partie de course nous ont empêchés de doubler la mise, car nous avons perdu beaucoup d’appui sur sa voiture."

"C’est une récompense amplement méritée pour le travail acharné de toutes les femmes et de tous les hommes à Faenza et Milton Keynes. Nous pensons être sur la bonne voie. Avec Silverstone qui approche à grands pas, nous nous réjouissons d’un nouveau Grand Prix palpitant à domicile pour notre base technique."

"Le Grand Prix de Grande-Bretagne affiche toujours complet, et nous allons tout remettre à plat et faire de notre mieux pour offrir une nouvelle fois une performance solide à nos fans et à nos employés."