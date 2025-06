Deux ans sans réponse : Russell déplore les performances de Mercedes F1 sous la chaleur

Deux semaines après sa victoire au Canada, George Russell était profondément déçu de terminer plus d’une minute derrière le vainqueur en Autriche hier.

Le pilote Mercedes F1 a dominé la première séance d’essais libre du Grand Prix d’Autriche vendredi, dans des conditions relativement fraîches. Mais la température de la piste a dépassé les 50 °C le jour de la course et Russell n’avait pas le rythme nécessaire pour rivaliser avec les pilotes McLaren ou Ferrari.

"La baisse de performance de l’équipe après ma victoire dans des conditions plus fraîches à Montréal a mis à nouveau en évidence le problème clair dont nous souffrons."

"Nous connaissons les limites de notre voiture et ces deux derniers week-ends de course ne pourraient être plus clairs."

"Lorsque nous sommes au Canada et que nous n’avons pas de surchauffe des pneus, nous sommes les plus rapides. Sur les circuits où la surchauffe des pneus est importante, comme ici, à Imola ou à Barcelone, nous sommes au point mort. Il faut donc résoudre ce problème."

Les difficultés de l’équipe face aux températures élevées sont "constantes depuis plusieurs saisons" admet Russell.

"Cela fait deux ans maintenant. Nous n’avons pas encore beaucoup de réponses. Nous avons plein d’idées. Mais il faut les maîtriser, surtout pour l’année prochaine, car au final, les pneus surchauffent toujours."

"Il n’y a que quelques courses au calendrier où elles ne sont pas prévues. Nous en récoltons les fruits à Las Vegas, au Canada, à Silverstone l’an dernier. Mais la F1 a tendance à se dérouler en été partout où nous allons. J’aimerais que ce soit une saison hivernale !"