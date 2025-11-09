’Un bon week-end’ pour Lawson, Hadjar n’est ’pas content’

Liam Lawson a terminé septième du Grand Prix du Brésil après une stratégie osée à un arrêt. Le pilote Racing Bulls a choisi cette option quand il a perdu trop de temps à son premier arrêt, espérant pouvoir rester bien placé en fin de course.

Profitant de sa vitesse de pointe solide, le Néo-Zélandais a retenu un groupe de plusieurs pilotes, dont son équipier avec lequel il y a eu des contacts en fin de course. Il se félicite des points marqués qui mettent son équipe dix unités devant Aston Martin en sixième place.

"Je suis très heureux, ça a été un bon week-end. Une course difficile mais on a dû faire fonctionner les choses après les deux premiers arrêts" a déclaré Lawson, qui détaille pourquoi sa stratégie initiale n’aurait pas fonctionné.

"C’est toujours difficile quand on est la deuxième voiture car la première a la priorité et j’ai perdu quelques places dans le premier arrêt. Et j’en aurais perdu encore plus dans le deuxième. Donc on a tenté une stratégie à un seul arrêt et ça a fonctionné."

"C’est une partie importante de l’année, on fait le maximum pour scorer autant qu’on le peut chaque week-end, mais ça ne change rien pour moi. A chaque fois que je monte dans la voiture je fais mon maximum, et ça a payé."

Isack Hadjar était frustré de terminer huitième juste derrière Lawson, alors qu’il a pris le départ en cinquième position. Il déplore notamment un attentisme en début de course qui a permis à Oliver Bearman de terminer sixième.

"Je ne suis pas content, on part cinquième on finit huitième. Je ne suis pas content, on a dormi sur le premier relais, on a subi l’undercut. J’ai essayé de faire ma course et c’était amusant, c’est sûr, mais ce n’était pas la course que je voulais" regrette le Français.

Lui n’avait aucun intérêt à faire un seul arrêt, et il assure que ce n’était pas la meilleure idée, mais qu’il a souffert de l’exécution de sa stratégie : "C’était une option mais je n’ai pas de regret sur la stratégie. J’en ai sur l’exécution qui était un peu pourrie."

Malgré son agacement, il se félicite du bilan de son équipe : "Je suis quand même content du week-end, c’est le plus important, et on sait pourquoi. Donc je suis confiant pour les trois dernières courses."