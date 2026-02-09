Aston Martin F1 présente la livrée de son AMR26 et ouvre l’ère Newey-Honda

Aston Martin F1 a levé le voile sur sa nouvelle arme pour la saison 2026 de F1 : l’AMR26. Une monoplace déjà vue en piste à Barcelone lors du shakedown, mais qui se dévoile désormais sous ses véritables couleurs, avec la présentation de la livrée pour cette saison... à moins que... et oui, nous n’avons eu droit qu’à une maquette malheureusement.

La présentation s’est déroulée lors d’un live YouTube sur la chaine de l’équipe qui a tourné au fiasco total, avec un gros retard et des problèmes techniques qui ont perturbé la diffusion. Lorsque les images étaient là, l’ambiance était plutôt... calme.

L’année 2026 marque un tournant historique pour l’écurie de Silverstone, qui abandonne son statut de cliente pour devenir une véritable équipe d’usine en partenariat avec Honda, tout en bénéficiant pour la première fois du travail effectué dans son usine de pointe.

Aston Martin arrive en 2026 avec une étiquette d’outsider, portée par plusieurs inconnues. L’équipe a montré une monoplace très aboutie aux tests de Barcelone, le fruit du travail d’Adrian Newey, mais on ne sait pas de quoi sera capable le V6 Honda.

L’arrivée d’Adrian Newey, d’abord comme partenaire technique puis comme team principal, a tout changé. Son influence ne se limite pas à quelques appendices aérodynamiques, car il a supervisé l’intégralité de la conception de l’AMR26, la première monoplace née sous son ère.

Compte tenu du palmarès de l’ingénieur, il est évident que l’AMR26 sera scrutée, car la voir s’immiscer progressivement, voire directement, parmi les top teams n’est pas une hypothèse farfelue.

Un partenariat exclusif avec Honda

Alors que le sport bascule dans une nouvelle ère hybride en 2026, Aston Martin devient le partenaire privilégié de Honda. Ce changement marque la fin de la dépendance envers Mercedes et permet à l’équipe de concevoir un châssis et une unité de puissance en parfaite symbiose en récupérant l’ancien motoriste de Red Bull.

Du côté des cockpits, la stabilité est de mise, mais avec une saveur particulière. Fernando Alonso, l’inoxydable double champion du monde, est toujours là. À 44 ans, il entame le chapitre final de sa carrière, porté par l’espoir d’un troisième titre mondial qu’il poursuit depuis deux décennies.

Sa collaboration avec Newey est l’un des duos les plus attendus, notamment parce que l’Espagnol a toujours fait d’une alliance avec l’ingénieur britannique un de ses objectifs en Formule 1.

À ses côtés, Lance Stroll continue d’évoluer au sein de l’écurie familiale. Longtemps critiqué, le pilote canadien pourrait lui aussi disposer d’une voiture lui permettant de rappeler ses capacités, alors qu’il avait déjà signé une pole et des podiums en Formule 1.

Une livrée "British Racing Green" plus poussée

Parmi les changements esthétiques, l’AMR26 arbore une évolution de sa livrée emblématique. Le vert britannique, désormais indissociable de la marque, gagne en profondeur avec des motifs de décoration renouvelés, qui ne sont pas sans rappeler une livrée spéciale l’an dernier.

Le jaune fluo est toujours présent sur les combinaisons des pilotes et, bien que discret sur la voiture, ce coloris reste indissociable des Aston Martin de compétition récentes. Il est toutefois un peu plus remarquable qu’auparavant, car les motifs présents sur les pontons sont noir et jaune.

Le vert est un peu plus clair que sur les voitures précédentes, ou en tout cas semble l’être avec ces premiers visuels, et l’identité de la marque est présente, tout comme le logo Honda qui arbore désormais la voiture.

Retrouvez les photos HD de la livrée de l’Aston Martin F1 AMR26 dans notre galerie.