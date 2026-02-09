Aston Martin F1 annonce déjà redouter un départ difficile en 2026

Aston Martin s’attend à une entame de saison 2026 potentiellement délicate, mais refuse d’y voir un verdict définitif sur ses ambitions en Formule 1. Malgré des incertitudes autour de sa nouvelle AMR26 motorisée par Honda, l’écurie britannique estime qu’un éventuel retard initial ne compromettra pas ses chances sur l’ensemble de la campagne.

Arrivée tardivement lors du premier test de pré-saison à Barcelone, où elle n’a pris la piste que lors du quatrième jour sur cinq, Aston Martin manque encore de références par rapport à ses rivales. Une situation qui pousse Fernando Alonso à prôner une approche patiente, fondée sur le long terme.

Le double champion du monde insiste : même si des faiblesses apparaissent lors des deux essais de Bahreïn à venir, dont le premier débute cette semaine, le potentiel de développement du châssis comme du moteur laisse entrevoir une montée en puissance progressive.

C’est dans cet esprit qu’Alonso a volontairement tempéré les attentes ce soir lors de la présentation de l’équipe, rappelant que les premières difficultés ne sauraient être interprétées comme un échec du projet Aston Martin en 2026.

"La particularité de cette année, c’est que le rythme de développement va être très, très élevé pour tout le monde, en raison des nouvelles réglementations et de la complexité des groupes propulseurs", a expliqué l’Espagnol.

"Je ne suis donc pas trop inquiet pour Bahreïn ou pour les deux ou trois premières courses, car le fait d’avoir une bonne ou une mauvaise saison va davantage se jouer dans la seconde moitié du championnat que dans la première."

Pour Aston Martin, l’objectif immédiat est ailleurs : "Pour nous, l’important est de terminer Bahreïn avec une bonne compréhension de la voiture. Ensuite, il faudra penser davantage aux courses 7, 10 ou 12, et avoir une trajectoire de développement claire."

L’AMR26 a été officiellement présentée lundi soir en Arabie saoudite (une maquette seulement, sur scène), faisant d’Aston Martin la dernière équipe à dévoiler sa livrée 2026. Mais ce retard dans la préparation se traduit par un déficit de roulage, d’autant plus marqué que des rumeurs persistantes évoquent un Honda encore en phase de rattrapage face à la concurrence.

Alonso ne nie pas la possibilité d’un début de saison compliqué, mais il refuse toute vision alarmiste à l’approche du Grand Prix d’Australie début mars.

"C’est un jeu de longue haleine et je suis certain que même si nous commençons un peu en retrait, il y aura largement le temps de revenir", a-t-il affirmé. "À mon avis, la seconde partie de saison sera plus importante que la première."

Le pilote espagnol reconnaît également que le test de Barcelone n’a livré quasiment aucune indication sur le niveau réel du moteur Honda.

"Évidemment, nous n’avons pas beaucoup d’informations", a-t-il confié lorsqu’il a été interrogé sur les retours du motoriste japonais.

"Avec les limitations que nous avions sur les lignes droites, la vitesse constante, et le fait que c’était un shakedown, nous n’avons pas eu de vision claire des différences de puissance."

"Je ne sais que ce que vous savez : les messages indiquant qu’ils étaient peut-être un peu en retard."

Pendant que d’autres équipes accumulaient les kilomètres dès le début du test catalan, Aston Martin se battait contre la montre pour simplement prendre la piste, après avoir poussé la fabrication de la voiture jusqu’à la dernière minute. L’AMR26 n’a finalement roulé qu’à la fin de l’avant-dernier jour, laissant l’équipe avec un déficit de données conséquent.

Alonso, qui a piloté lors de la dernière journée à Barcelone, insiste sur le caractère purement exploratoire de cette première sortie.

"C’étaient vraiment les premiers kilomètres avec la voiture, et nous ne poussions pas du tout", a-t-il expliqué. "Nous devions rouler à vitesse constante sur les lignes droites, et il y avait beaucoup de facteurs qui rendaient toute estimation difficile."

"Nous avons identifié des choses à améliorer entre Barcelone et Bahreïn : certaines relèvent simplement du confort – le cockpit, le siège, les pieds – et d’autres nécessitent une analyse plus approfondie, comme le refroidissement ou les vibrations. Ce sont des choses très normales lors du premier jour de test."

Le nouveau patron de l’équipe, Adrian Newey, qui cumule désormais les rôles de directeur technique et de team principal, partage l’analyse d’Alonso sur l’intensité attendue du développement en 2026.

"J’imagine que pour beaucoup d’équipes, y compris dans une certaine mesure pour nous, la voiture utilisée à Barcelone sera assez différente de celle qui prendra le départ à Melbourne", a-t-il déclaré.

"Et ce rythme de développement va, j’en suis sûr, se poursuivre tout au long de la saison."

Si Barcelone n’a offert aucune certitude, Bahreïn devrait en revanche servir de véritable révélateur.

"Je pense qu’à la fin de Bahreïn, nous saurons où nous en sommes", a conclu Alonso.

"Nous aurons suffisamment de jours, de données et de tours pour comprendre certaines forces, et évidemment certaines faiblesses."

"Nous aurons une image assez claire de ce que seront les trois à cinq premières courses du championnat."

