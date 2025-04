Aston Martin F1 ne commente pas les rumeurs sur l’offre faite à Verstappen

Andy Cowell a esquivé les questions concernant les spéculations liant Max Verstappen à Aston Martin F1 pour la saison 2026.

L’avenir de Verstappen en F1 a été au cœur des débats lors du Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end.

Les rumeurs ont repris après les déclarations d’Helmut Marko après la course à Bahreïn, craignant un départ de Verstappen suite aux mauvaises performances de Red Bull en piste.

Ce vendredi, le journal italien La Gazzetta dello Sport a rapporté qu’Aston Martin était prêt à offrir à Verstappen un contrat de 264 millions d’euros sur trois ans, couvrant les saisons 2026, 2027 et 2028 de F1.

Cowell, qui a remplacé Mike Krack au poste de directeur d’équipe avant le début de la saison 2025, a été interrogé pour savoir si les spéculations autour de Verstappen avaient déstabilisé l’équipe.

"Nous avons une chance incroyable d’avoir deux pilotes expérimentés pour les deux prochaines années, ce qui me permet de me concentrer sur l’amélioration de l’entreprise et sur l’art de construire une voiture de course rapide."

L’ancien gourou des moteurs Mercedes a ensuite été interrogé sur la possibilité d’une place pour Verstappen en 2026.

Cowell est resté muet, a refusé de démentir ou de confirmer qu’une offre avait été faite à Verstappen, avant de répondre : "Je dis simplement que j’ai la tête pleine d’idées pour améliorer l’entreprise afin que nous puissions construire une voiture de course rapide pour Lance et Fernando."

Parallèlement, Aston Martin F1 a publié un autre communiqué sur ces rumeurs.

"Il est normal que les médias spéculent sur le marché des pilotes, mais nous avons un duo de pilotes exceptionnel avec lequel nous sommes engagés et qui sont sous contrat pour 2026 et au-delà."

"Notre priorité est de satisfaire nos pilotes en leur fournissant une voiture plus performante. Lorsque nous y parviendrons, ils seront tous deux capables d’obtenir d’excellents résultats."