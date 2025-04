Arabie saoudite, EL2 : Norris emmène un doublé McLaren F1, Tsunoda dans le mur

Les EL1 du Grand Prix d’Arabie saoudite ont donné un classement étonnant avec le meilleur temps de Pierre Gasly. Le pilote Alpine F1 a fait une belle performance en pneus tendres alors que la piste dépassait les 50 degrés sous le soleil étouffant de Djeddah.

Désormais, les pilotes vont pouvoir rouler de nuit, avec les EL2 qui se déroulent de 19h à 20h. Ceux-ci vont permettre de connaitre à la fois les conditions de piste de la qualification, qui aura lieu demain à la même heure, et celles de la course, qui se tiendra dimanche avec un départ également prévu à 19h.

La dégradation sera évidemment moindre avec le rafraichissement de la soirée, mais les Pirelli qu’utilisent les équipes ce week-end sont plus tendres, et la dégradation pourrait donc jouer un certain rôle.

Le tracé de Djeddah oblige les pilotes à être en confiance car avec 27 virages et des murs en bord de piste, il est évidemment possible d’avoir un accident, ou même de perdre du temps. Et avec 16 pilotes en huit dixièmes en EL1, chaque perte de temps peut s’avérer décisive.

18h53 : Liam Lawson a reçu un avertissement pour avoir franchi la zone peinte entre la voie de stands et la piste avant l’entrée des stands, mais les commissaires n’ont pas jugé utile de le punir puisque ce n’étaient que des essais libres.

18h56 : Alors qu’une arrivée de Max Verstappen chez Mercedes F1 est une grande rumeur, le paddock les commente. George Russell a dit "comprendre" cette possibilité, tandis que l’ancien stratège de Mercedes et actuel directeur de Williams, James Vowles, ne pense pas que cette association fonctionnerait. Christian Horner, le directeur de Red Bull, a assuré être confiant quant au fait que le Néerlandais resterait.

18h59 : La température de l’air est la même que lors des EL1 avec 28 degrés, mais celle de la piste a bien diminué, avec 37 degrés au lieu des 50 tout à l’huere.

19h01 : Une mauvaise nouvelle pour un des débutants : Gabriel Bortoleto ne participera pas à cette deuxième séance libre car sa voiture a une fuite de carburant, et l’équipe Sauber doit changer la cellule de survie.

19h05 : Max Verstappen prend le meilleur temps en 1’29"896, quatre dixièmes devant Pierre Gasly et Carlos Sainz. Jack Doohan est quatrième, et Yuki Tsunoda se glisse en deuxième position.

19h07 : Fernando Alonso se place sixième, et Oscar Piastri troisième derrière les deux Red Bull. Lando Norris se place largement en tête en 1’29"272, une seconde pleine devant son équipier.

19h08 : Alonso se plaint du trafic en plaisantant : "Il y a 20 voitures en piste, j’en ai dépassé 26 en un tour !"

19h09 : Leclerc se hisse au deuxième rang à deux dixièmes de Norris, et Verstappen remonte troisième à trois dixièmes. Le drapeau jaune est agité car Lance Stroll est parti en tête-à-queue au premier virage.

19h11 : Hamilton améliore le meilleur deuxième secteur et remonte se placer en quatrième place après avoir été gêné dans le dernier secteur.

19h12 : Tsunoda remonte au quatrième rang, et Piastri améliore pour se placer deuxième à un millième de seconde de son équipier ! Gasly remonte au sixième rang, tandis que George Russell se place sixième malgré un très mauvais premier secteur. Sainz repasse devant Gasly en septième place.

19h14 : Hamilton est sous enquête pour avoir gêné Albon, qui a eu un très bon réflexe.

19h15 : Andrea Kimi Antonelli remonte en sixième place alors que les McLaren sont sur un tour rapide.

19h17 : Norris en termine sans améliorer son chrono avec un moins bon troisième secteur, et Piastri prend quant à lui le meilleur chrono en 1’29"140.

19h18 : Leclerc a fait mieux que les pilotes McLaren en 1’29"002, et Lawson a signé le quatrième temps. Tsunoda le dépasse avec un quatrième chrono à son tour.

19h23 : Russell a lui aussi amélioré avec un meilleur deuxième secteur absolu, et il vient se porter en tête de la séance en 1’28"973.

19h25 : Sainz prend le meilleur temps de la séance en 1’28"942. Verstappen est à son tour dans un tour rapide. Hadjar prend la sixième place.

19h26 : Et Verstappen prend la main en 1’28"547 !

19h30 : La mi-séance est atteinte, et Piastri reprend les commandes en 1’28"430.

19h32 : Norris reprend le meilleur temps de la séance en 1’28"340.

19h37 : Les pilotes font des longs relais pour préparer la course et cette fin de séance commence à être plus studieuse qu’animée.

19h40 : Norris améliore en 1’28"267.

19h44 : Seul Albon est en pneus durs, les autres pilotes testant la limite de dégradation des pneus mediums, mais surtout des gommes tendres.

19h51 : Drapeau rouge ! Tsunoda est allé taper le mur à la sortie du dernier virage. Le Japonais va bien et pourrait avoir tapé le mur à l’intérieur avant d’aller frapper l’extérieur.

19h53 : Le replay confirme ce qu’on avait envisagé en voyant les traces de freinage transversales sur la piste, Tsunoda a touché le mur à l’intérieur et a été envoyé en face.

19h57 : La direction de course n’a pas dit que la séance était définitivement terminée, et toutes les équipes s’apprêtent à faire repartir les pilotes si c’est relancé. On voit tous les mécaniciens et ingénieurs la main tendue vers les voitures pour faire signe aux pilotes de ne pas bouger !

19h58 : La séance va reprendre ! Les pilotes vont pouvoir faire un essai de départ.

19h59 : Antonelli et Hadjar sont les seuls à ne pas reprendre la piste, en plus évidemment de Tsunoda et Bortoleto.

20h00 : La séance est officiellement terminée !

Norris termine donc cette première journée en tête devant Piastri et Verstappen. Leclerc est quatrième devant Sainz et Tsunoda, qui n’a donc pas vu la fin de la séance après son accident.

Russell est septième devant Gasly, Hülkenberg et Albon. Antonelli suit devant Hadjar et Hamilton, puis Lawson et Alonso. Bearman est 16e devant Doohan, Stroll, Ocon et Bortoleto, qui n’a donc pas pu prendre la piste.