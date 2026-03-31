Après une course à ’faible dégradation’, Pirelli se tourne vers les tests pour 2027 à Suzuka

Le Grand Prix du Japon est un défi pour les pilotes de F1, mais aussi pour les pneus qui sont chaussés sur les monoplaces. Sur un tracé rapide et sinueux, Pirelli avait apporté des pneus durs afin d’assurer une résistance dans le temps, ce qui a facilité les stratégies à un seul arrêt.

Comme prévu, les conditions météorologiques sont restées clémentes dimanche, bien que légèrement plus fraîches que les deux premières journées, et la course s’est largement déroulée comme attendu d’un point de vue stratégique.

La majeure partie de la grille a donc opté pour une stratégie à un seul arrêt, 21 des 22 pilotes s’élançant avec les pneus mediums. Seul Valtteri Bottas a choisi de s’élancer en pneus durs, et il a fini la course en gommes mediums, chaussées au moment de l’interruption.

"La stratégie la plus rapide sur le papier était celle adoptée par tous les pilotes au départ, Valtteri Bottas étant le seul à avoir opté pour une approche différente" a déclaré Dario Marrafuschi, directeur de Pirelli Motorsport.

"Aucune équipe n’a visiblement jugé judicieux de prendre le risque d’utiliser les pneus tendres, ni en début de course ni en fin de Grand Prix, malgré leur viabilité grâce à la faible dégradation constatée les jours précédents."

"L’utilisation en fin de course des tendres par [Alex] Albon n’était manifestement pas motivée par des considérations stratégiques, compte tenu du nombre élevé de ses arrêts aux stands en mode ’test’ pour son équipe. Durant le Grand Prix, les composés des pneus n’ont pas limité le rythme de course des monoplaces."

"L’entrée en piste de la voiture de sécurité, déclenchée par la sortie de piste de Bearman, a certainement profité à ceux qui n’avaient pas tenté l’undercut, notamment au vainqueur Kimi Antonelli. Sans cette neutralisation, nous pensons que l’arrêt aux stands aurait eu lieu dans les tours suivants."

"Le séjour de Pirelli au Japon ne s’est pas achevé ce dimanche : ce mardi et ce mercredi, deux journées d’essais ont lieu à Suzuka pour le développement des pneus slicks de la saison prochaine. Les écuries Red Bull et Racing Bulls nous assisteront en piste avec une voiture chacune."

Max Verstappen devait participer aux tests de Pirelli à Suzuka aujourd’hui et demain, mais le Néerlandais, frustré par son week-end et par le début de saison, a décidé de rentrer à Monaco, et il sera remplacé par Isack Hadjar, qui roulera dans la RB22.

La présence de Yuki Tsunoda, un temps évoqué, n’est pas certaine, mais il se pourrait que le Japonais roule lors de l’une des deux journées. Chez Racing Bulls, qui participe aussi à ce test, Liam Lawson roulera ce mardi, et Arvid Lindblad mercredi.