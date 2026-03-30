Hamilton détaille ’l’énorme différence’ qui l’a remis en selle en 2026

Lewis Hamilton a partagé des détails sur la manière dont il a pu participer au développement de la nouvelle SF-26, la première Ferrari qui a été conçue avec son aide et son concours, alors qu’il était arrivé en début d’année 2025 et n’avait pas pu s’impliquer autant sur la dernière monoplace à effet de sol de Maranello.

Bien que le Britannique ait eu du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe l’année dernière, il est revenu en force en 2026 et a décroché son premier podium avec Ferrari lors du Grand Prix de Chine. En marge du Grand Prix du Japon, Hamilton a détaillé son implication dans la conception de la voiture 2026 de l’équipe, et l’influence qu’il a enfin eu.

"C’est effectivement le cas" a déclaré Hamilton. "L’année a vraiment bien commencé, l’énergie au sein de l’équipe et la façon dont nous fonctionnons tous ensemble, c’est vraiment, vraiment positif."

"J’aime piloter la nouvelle voiture, et c’est une voiture pour laquelle j’ai joué un rôle important dans le développement l’année dernière grâce aux sessions de simulateur. C’est donc agréable de voir certaines des choses que j’ai demandées apparaître dans la conception de la voiture, et de pouvoir les ressentir de manière positive."

"Cela fait une énorme différence, et c’est une entreprise colossale. Je pense que les gens, lorsqu’ils regardent, ne comprennent pas à quel point c’est un grand changement de passer dans une nouvelle équipe."

"Vous pouvez arriver et sauter dans un cockpit, mais il faut apprendre les nouveaux outils, et surtout une culture différente ainsi qu’une façon différente de travailler, pour ensuite adapter cela à votre propre méthode de travail. Et si vous regardez l’année dernière, par exemple, c’était la fin d’une ère de voitures, et nous n’avons pas développé durant l’année."

"Nous étions donc en quelque sorte bloqués avec ce que nous avions, ce qui n’était finalement pas suffisant pour se battre pour la victoire, mais nous avons tiré tellement d’enseignements l’an dernier en tant qu’équipe. Nous les appliquons cette année et cela commence bien mieux."

Hamilton a également détaillé ses changements d’état d’esprit à l’approche de la saison 2026 et les ajustements qu’il a décidé d’imposer dès le jour de Noël. Le septuple champion a admis avant 2026 qu’il s’était un peu perdu ces dernières années, mais après une remise à zéro personnelle pendant la trêve hivernale, il est revenu plus fort cette saison.

"L’entraînement cet hiver a été le plus lourd et le plus intense que j’aie jamais eu, et cela va probablement de pair avec le fait de vieillir. La récupération prend plus de temps. Mais j’ai réussi à rassembler ces nouveaux outils. J’ai un excellent entraîneur avec qui j’ai travaillé par le passé, et nous avons recommencé à travailler ensemble dès le jour de Noël."

"Ensuite, il y a le temps passé à l’usine, évidemment un nouvel ingénieur, et cela a également été un très bon boost. Le moral est excellent au sein de l’équipe. Et comme je l’ai dit, j’ai simplement décidé, le jour de Noël, de la façon dont j’allais commencer cette saison. J’ai décidé de ce que j’allais faire mentalement, et je vais continuer à affiner cela."