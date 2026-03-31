McLaren F1 a fait une course ’solide’ au Japon mais Stella veut améliorer les performances

McLaren F1 a connu un résultat rassurant au Japon, avec la deuxième place d’Oscar Piastri et la cinquième de Lando Norris. Après avoir eu un duo non-partant en Chine, l’équipe a oublié ce mauvais moment pour rivaliser avec Ferrari.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, se félicite de ce résultat, et en particulier d’avoir parfois réussi à aller se mesurer à Mercedes en termes de chrono. Il salue aussi la manière dont Piastri a réussi sa course, alors que c’était sa première de l’année.

"Ce fut un bon week-end de course au Japon qui nous permet de quitter Suzuka avec confiance. La vitesse affichée en qualifications s’est confirmée en course, et nous avons réellement pu rivaliser avec Ferrari et, par moments, avec Mercedes" a déclaré Stella.

"Oscar a réalisé une superbe course après un excellent départ, avec un rythme soutenu, méritant pleinement son podium. Nous étions nous-mêmes surpris. Surtout à la fin du premier relais, où non seulement nous avons réussi à contenir Russell, mais nous avons aussi creusé l’écart. Nous avons donc pensé qu’il valait mieux attaquer en premier pour conserver la tête et tenter de remporter la course."

"On ne saura jamais si, sans la voiture de sécurité, la victoire aurait été possible. Je pense que face à Russell, ça aurait été possible. Antonelli avait un rythme plus soutenu que tous les autres. Je pense donc qu’à un moment donné, il aurait pu se battre pour la victoire."

"Malgré son absence en course lors des deux premiers Grands Prix, il affiche la meilleure forme qu’il ait eue depuis ses débuts en Formule 1 : calme, résilient et une source d’inspiration pour toute l’équipe."

"Lando a rapporté des points importants malgré des essais libres fortement perturbés, qui l’ont quasiment empêché d’enchaîner plus que deux tours consécutifs avant la course. Notre gestion de course, les départs, la stratégie et l’exploitation du moteur ont été solides."

La performance a été rassurante à Suzuka, mais McLaren doit encore faire mieux pour revenir à un rythme digne de ses résultats de l’an dernier.

"Bien que ce résultat soit encourageant, notre objectif reste clair : nous devons améliorer les performances fondamentales de notre châssis. Les caractéristiques de ce circuit et les excellentes performances de notre moteur ont joué en notre faveur, mais nous savons que nos concurrents conservent un avantage en matière d’adhérence en virage."

"Nous étions à égalité avec Ferrari. En regardant les images de la course, on constate que Ferrari conserve un léger avantage dans les virages. Leur voiture génère clairement plus d’adhérence que la nôtre, comme la Mercedes."

"Je pense que nous bénéficions d’un groupe propulseur globalement plus performant. Lors des courses précédentes, nous avons constaté qu’en cas de graining des pneus avant, nous semblons légèrement plus sensibles à ce phénomène que Ferrari et Mercedes."

"C’est une combinaison de facteurs qui nous a permis de rester dans la course. A Suzuka, l’adhérence de l’asphalte est excellente. Je pense que cela aide quand on n’a pas un châssis très performant. Comme je l’ai dit précédemment, je pense que Ferrari et Mercedes ont un châssis plus performant."

"Nous sommes conscients qu’il nous faut gagner quelques dixièmes de seconde au niveau du châssis pour pouvoir prétendre régulièrement à la victoire. Il est désormais de notre responsabilité de fournir à Oscar et à Lando une voiture capable de se battre constamment pour la victoire, et nous nous concentrons sur l’apport des améliorations nécessaires lors des prochaines courses pour y parvenir."