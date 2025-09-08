Après un GP d’Italie sans dégradation, Pirelli se tourne vers 2026 à Monza

Pirelli a vécu un week-end chargé en émotion à Monza avec le 500e Grand Prix du manufacturier, qui est tombé lors de sa course à domicile. Le trophée Chimera a été conçu spécialement pour Pirelli par l’artiste Nico Vascellari, et c’est Max Verstappen qui l’a remporté.

La course de 305 kilomètres la plus rapide a suivi le tour de qualification le plus rapide de l’histoire, et la stratégie pneumatique était à un seul arrêt pour tout le monde, avec le plus long relais effectué par Esteban Ocon, qui a parcouru 51 tours en pneus durs. Lando Norris a fait le plus long relais en tendres avec 46 tours.

"Lors de ce Grand Prix, toute l’excitation était concentrée dans les premiers tours, les pilotes se dépassant et se repassant les uns les autres avec des manœuvres palpitantes" a déclaré Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport.

"Puis, une fois la situation stabilisée, la course est devenue très linéaire, tous les pilotes cherchant à prolonger au maximum leurs premiers relais, en fonction des composés choisis pour le départ. Contrairement à l’an dernier, il n’y a eu pratiquement aucun graining et, sur cette piste très lisse, la dégradation des performances était quasiment nulle."

"Ainsi, chaque pilote pouvait plus ou moins choisir le moment de son arrêt au stand en fonction de sa position, tandis que d’autres ont risqué un arrêt bien plus tard que prévu, dans l’espoir d’une éventuelle voiture de sécurité, n’ayant plus rien à perdre."

"Nous avons constaté quelques cas de cloquage sur le train avant, mais pas suffisamment pour avoir un impact significatif sur les performances de la voiture. Concernant l’usure, il est clair que les pilotes qui ont dépassé la barre des 40 tours lors de leur premier relais ont frôlé, voire dépassé, la limite d’usure, sans perte de performance."

Pirelli va maintenant effectuer des essais sur le circuit italien en vue de la saison 2026, et Isola explique qu’il y aura quatre équipes en piste sur deux journées, mardi et mercredi.

"Globalement, après avoir évalué les performances des pneus lors de ce Grand Prix, je dirais qu’ils ont été excellents. Il sera important pour nous d’analyser minutieusement les données afin de comprendre comment développer les composés pour l’année prochaine."

"À ce propos, il est important de noter que nous serons de retour en piste à Monza pour deux jours d’essais avec les pneus de 2026, en collaboration avec Red Bull Racing (Verstappen/Tsunoda) et Aston Martin (Drugovich) mardi, et avec Williams (Albon/Sainz) et Racing Bulls (Lawson/Hadjar) le lendemain."

Marco Tronchetti Provera, vice-président de Pirelli, a apprécié l’expérience dans le temple de la vitesse à l’occasion de cette étape importante : "C’est toujours un plaisir d’être à Monza pour le Grand Prix d’Italie, un événement spécial non seulement pour Pirelli, mais aussi pour la Formule 1."

"Il y a une semaine, aux Pays-Bas, nous avons franchi le cap des 500 Grands Prix dans la catégorie reine du sport automobile, étant le seul manufacturier de pneumatiques à y parvenir."

"Ici à Monza, nous souhaitions célébrer cet événement avec nos partenaires dans cette formidable aventure : Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, ainsi que tous les pilotes et directeurs d’écurie."

"Pirelli était en piste à Silverstone avec son pneu Stella Bianca le 13 mai 1950, lorsque Nino Farina a remporté le premier Grand Prix du Championnat du monde. Aujourd’hui, Pirelli est le fournisseur exclusif de la discipline."

"La Formule 1 est un formidable laboratoire à ciel ouvert pour expérimenter et tester de nouvelles solutions techniques, ainsi que pour améliorer la recherche, le développement et les processus de fabrication de nos pneumatiques."

"En ce jour de célébration, je tiens avant tout à remercier toute l’équipe de Pirelli pour son engagement passionné et la qualité de son travail au fil des ans, ainsi que pour tout ce qu’elle a accompli. Nous serons au rendez-vous aussi à l’avenir, alors continuons à faire avancer ce partenariat avec la F1."