Wolff : Antonelli a été ’décevant’ à Monza mais ’ça ne change rien à mon soutien’

Après avoir longtemps défendu Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff a été plus cinglant à l’encontre de son pilote à Monza, notamment après une sortie de piste en EL2 et une erreur au départ. Le directeur de Mercedes F1 a notamment reconnu dans le week-end qu’il y avait peut-être trop d’attentes envers l’Italien.

Une déclaration ironique, un an après avoir expliqué comment le jeune pilote avait subjugué Mercedes en un tour et demi de performance, avant une sortie de piste alors qu’il était un rookie engagé en EL1 lors de l’édition 2024.

Mais la première saison d’Antonelli est frustrante, surtout depuis son podium au Canada, car il n’a pas réussi de week-end propre depuis ni de très bon résultat. Et l’Autrichien de confirmer que le GP d’Italie a été frustrant pour l’équipe.

"Décevant ce week-end. Décevant" a déclaré Wolff. "On ne peut pas mettre la voiture dans le gravier et s’attendre à être au niveau. Toute la course a été décevante. Cela ne change rien à mon soutien et à ma confiance en son avenir, car je crois qu’il va devenir très, très, très bon. Mais aujourd’hui, c’était... décevant."

Wolff pense qu’Antonelli a parfois été tétanisé par l’enjeu et par la crainte de commettre une erreur : "Je pense qu’un week-end sans encombre signifie ne pas trop traîner le poids des erreurs passées dans la session suivante ou le week-end suivant, car cela constitue un fardeau."

"Vous n’allez pas attaquer le virage à fond si vous avez déjà eu un accident à cet endroit et que cela a mis fin à votre séance. Ou peut-être que vous n’attaquez pas un pilote qui ne devrait pas être sur votre chemin, comme Gasly, parce qu’il a eu cet incident avec Leclerc. Kimi ne devrait pas perdre une seule seconde sur Gasly."

Cependant, il pense que le coacher en direct par des paroles rassurante suffira : "Il s’agit simplement de le libérer. De le libérer. C’est un excellent pilote. Il possède des capacités incroyables et un talent naturel. C’est un coureur. Il a tout ce qu’il faut. Mais nous devons nous débarrasser du lest."