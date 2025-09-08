Wolff : Antonelli a été ’décevant’ à Monza mais ’ça ne change rien à mon soutien’
Mercedes F1 continue d’essayer de sortir l’Italien de ses difficultés
Après avoir longtemps défendu Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff a été plus cinglant à l’encontre de son pilote à Monza, notamment après une sortie de piste en EL2 et une erreur au départ. Le directeur de Mercedes F1 a notamment reconnu dans le week-end qu’il y avait peut-être trop d’attentes envers l’Italien.
Une déclaration ironique, un an après avoir expliqué comment le jeune pilote avait subjugué Mercedes en un tour et demi de performance, avant une sortie de piste alors qu’il était un rookie engagé en EL1 lors de l’édition 2024.
Mais la première saison d’Antonelli est frustrante, surtout depuis son podium au Canada, car il n’a pas réussi de week-end propre depuis ni de très bon résultat. Et l’Autrichien de confirmer que le GP d’Italie a été frustrant pour l’équipe.
"Décevant ce week-end. Décevant" a déclaré Wolff. "On ne peut pas mettre la voiture dans le gravier et s’attendre à être au niveau. Toute la course a été décevante. Cela ne change rien à mon soutien et à ma confiance en son avenir, car je crois qu’il va devenir très, très, très bon. Mais aujourd’hui, c’était... décevant."
Wolff pense qu’Antonelli a parfois été tétanisé par l’enjeu et par la crainte de commettre une erreur : "Je pense qu’un week-end sans encombre signifie ne pas trop traîner le poids des erreurs passées dans la session suivante ou le week-end suivant, car cela constitue un fardeau."
"Vous n’allez pas attaquer le virage à fond si vous avez déjà eu un accident à cet endroit et que cela a mis fin à votre séance. Ou peut-être que vous n’attaquez pas un pilote qui ne devrait pas être sur votre chemin, comme Gasly, parce qu’il a eu cet incident avec Leclerc. Kimi ne devrait pas perdre une seule seconde sur Gasly."
Cependant, il pense que le coacher en direct par des paroles rassurante suffira : "Il s’agit simplement de le libérer. De le libérer. C’est un excellent pilote. Il possède des capacités incroyables et un talent naturel. C’est un coureur. Il a tout ce qu’il faut. Mais nous devons nous débarrasser du lest."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Mercedes F1
- Wolff : Antonelli a été ’décevant’ à Monza mais ’ça ne change rien à mon soutien’
- ’Pas satisfaisant’, ’trop d’erreurs’ : Wolff s’en prend à Mercedes F1 et Antonelli
- Russell pense que Mercedes F1 mérite sa cinquième place en Italie
- Cinquième, Russell explique la confusion autour des pneus chez Mercedes F1
- Mercedes F1 évoque un contrat court pour Russell, Antonelli en difficulté