Les pilotes Sauber F1 ’ne s’attendent pas’ à se battre pour les points

Nico Hülkenberg était passé en Q2, mais son tour le plus rapide a été enlevé car il a dépassé les limites de piste. Malgré une 16e place en Q1, il a pu disputer la Q2 grâce à la lenteur d’exécution de la direction de course et des commissaires, qui n’ont remarqué son erreur que plusieurs dizaines de minutes plus tard.

"C’était une bonne qualif pour être honnête, on savait que ce serait difficile. On a eu des EL2 compliqués hier et ce matin, les EL3 ont été raccourcis avec le problème de moteur. On savait que ça allait être difficile et serré comme toujours, je voulais faire le maximum et je suis satisfait" a déclaré Hülkenberg.

Les points semblent toutefois hors de portée pour l’Allemand : "Ce sera compliqué, plusieurs voitures ont le même rythme voire une performance un peu plus rapide, on est un peu en retrait mais on ne sait jamais, ça sera une guerre de dégradation de pneus demain."

Un avis que partage Gabriel Bortoleto, qualifié lui aussi en fond de grille, et qui n’imagine pas un top 10 demain : "C’est décevant encore d’être éliminé en Q1. C’est dommage. Mais honnêtement, c’est ce qu’on pouvait faire aujourd’hui. On se battra demain."

"Nous sommes plus ou moins là où se trouve notre rythme. On peut tenter de progresser un peu mais on est globalement là. Je ne m’attends pas à me battre pour les points en course mais on pourra peut-être gagner quelques places."