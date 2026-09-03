Antonelli : je n’ai pas de pression pour gagner en partant dernier mais...

Kimi Antonelli aborde son Grand Prix à domicile avec une situation pour le moins particulière. Leader du championnat du monde, le jeune Italien devra pourtant s’élancer depuis le fond de la grille à Monza après avoir épuisé son allocation réglementaire d’unités de puissance. Une pénalité qui aurait de quoi inquiéter un prétendant au titre, mais que le pilote Mercedes F1 accueille avec une étonnante sérénité, convaincu que les caractéristiques du circuit italien lui permettront de remonter rapidement dans le peloton.

Antonelli disposera en effet d’une nouvelle unité de puissance Mercedes ce week-end, après avoir épuisé le nombre d’éléments autorisés sur l’ensemble de la saison. Cette nouvelle unité ne bénéficiera toutefois pas encore de l’évolution ADUO développée par Mercedes.

Cette évolution n’est désormais attendue qu’en octobre, potentiellement à l’occasion du Grand Prix des États-Unis à Austin ou de celui de Mexico. Antonelli pourrait donc être contraint de subir une nouvelle pénalité liée à son unité de puissance plus tard dans la saison.

Pour autant, le leader du championnat ne semble pas particulièrement préoccupé par la perspective de devoir remonter depuis l’arrière à Monza. Interrogé sur cette situation à son arrivée dans le paddock, le pilote italien de 20 ans a répondu avec beaucoup de simplicité.

"C’est très bien à Monza : les dépassements sont faciles ! Je n’ai pas de pression pour gagner en partant dernier mais je compte bien tout faire pour gagner devant mes fans et tous les Italiens. Même si je sais que certains préfèreraient une victoire de Ferrari ici (rires) !"

"Puisque je pars en dernière position, je vais attaquer au maximum. Évidemment, je garderai la tête froide. Je ne vais pas arriver au premier freinage dimanche en freinant comme si j’étais en qualifications, sinon, je provoquerais un accident !"

"Je ne veux pas porter la poisse, mais je n’ai rien à perdre. L’objectif est de remonter le plus possible tout en restant réfléchi, mais mon état d’esprit sera d’attaquer autant que possible et de gagner un maximum de places."

"Ce n’est pas l’idéal d’écoper d’une pénalité lors de son Grand Prix à domicile, surtout une aussi lourde. Mais en fin de compte, en tant qu’équipe, nous pensons au championnat, et c’est assurément l’un des meilleurs circuits pour cela. Il vaut donc mieux tout changer maintenant et espérer éviter les problèmes par la suite. Je pense que cela me permettra d’en profiter davantage, de piloter avec moins de pression, et je considère cela comme un point positif."

Antonelli se confiera plus longuement tout à l’heure sur sa course à domicile, puisqu’il est l’un des 6 pilotes du jour invités à la conférence de presse officielle de la FIA, en compagnie de Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Liam Lawson et Lance Stroll.

Les caractéristiques du circuit italien pourraient effectivement permettre à Antonelli de limiter les conséquences de sa pénalité. Les longues lignes droites et les nombreuses possibilités de dépassement font de Monza l’un des circuits les plus favorables du calendrier pour un pilote contraint de remonter depuis le fond de la grille.

Mais au-delà de l’aspect sportif, l’attention sera également particulièrement forte autour d’Antonelli. L’Italien bénéficie déjà d’une popularité considérable dans son pays, alors qu’il est devenu l’un des visages de la nouvelle génération de la Formule 1.

Ralf Schumacher estime même que cette popularité pourrait prendre une dimension exceptionnelle si le pilote Mercedes venait à s’imposer sur son circuit national.

"Si Kimi gagne à Monza, l’endroit deviendra tout aussi fou au pied du podium que si Ferrari gagne," a prédit l’ancien pilote de Formule 1, consultant de Sky Deutschland.

Une comparaison particulièrement révélatrice de l’engouement qui entoure désormais Antonelli en Italie. Et pour Schumacher, cette popularité pourrait également finir par conduire le pilote de Mercedes vers la Scuderia Ferrari.

Le scénario d’un transfert d’Antonelli à Maranello fait évidemment partie des projections à (très) long terme autour de l’Italien. Même si son avenir immédiat reste lié à Mercedes, Schumacher est convaincu qu’il finira un jour par porter les couleurs de Ferrari.

Avec une pointe d’humour, l’ancien pilote allemand imagine même les conséquences qu’aurait une victoire d’Antonelli sous les couleurs de la Scuderia à Monza.

"Si Kimi pilotait en rouge et gagnait des courses, Monza devrait probablement être entièrement rénové. Ils vont tout casser de joie !" a-t-il plaisanté.

"C’est le chouchou de tout le monde. Le voir dans une Ferrari serait le rêve absolu pour les Italiens."

L’ancien pilote Jordan, Williams et Toyota ne doute d’ailleurs pas que cette association finira par se concrétiser si Antonelli poursuit sur sa trajectoire actuelle.

"Kimi pilotera forcément une Ferrari à un moment de sa carrière s’il continue à piloter comme ça, j’en suis certain," affirme Schumacher.

L’engouement autour d’Antonelli dépasse cependant largement le cadre du sport automobile. Sa progression et son statut de leader du championnat en font désormais une figure importante en Italie, à seulement 20 ans.

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, estime ainsi que l’ascension du pilote Mercedes produit déjà des effets qui vont bien au-delà de ses performances en piste.

Interrogé par le Corriere della Sera, l’Italien a notamment souligné l’impact économique et populaire de cette nouvelle figure du sport automobile national.

"C’est une belle histoire qui donne un formidable élan à notre pays, notamment sur le plan financier."

"Kimi, si jeune et si frais, si naturel, possède également un extraordinaire élément de romantisme."