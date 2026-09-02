Mercedes F1 n’aura pas son moteur évolué à Monza, un appel à pénaliser Russell aussi

Mercedes a choisi le Grand Prix d’Italie pour faire prendre à Kimi Antonelli une pénalité sur la grille liée à l’utilisation d’une nouvelle unité de puissance. Nous avons eu la confirmation que le V6 ne sera pas évolué dans le cadre de l’ADUO. Le Britannique David Coulthard estime donc que l’écurie allemande pourrait aller plus loin à Monza. Alors que le leader du championnat est contraint de partir en fond de grille, George Russell se rapproche lui aussi dangereusement d’une situation similaire et pourrait, selon l’ancien pilote de Formule 1, avoir intérêt à changer certains éléments de son groupe propulseur dès ce week-end.

Mercedes a obtenu un jeton de développement dans le cadre du dispositif Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), qui autorise certaines évolutions supplémentaires des unités de puissance. L’écurie allemande a toutefois confirmé que ce moteur évolué n’était pas prêt alors que certains pensaient que Kimi Antonelli aurait pu l’inaugurer à Monza. En parallèle, Ferrari mettra déjà en piste une deuxième évolution de son moteur.

Brixworth n’est pas prête pour son moteur ADUO1. Au mieux, celui-ci arrivera pour la tournée américaine, pour Austin ou Mexico.

Le principal sujet de discussion avant le Grand Prix d’Italie concernait donc la pénalité du jeune Italien, qui intervient après qu’il a dépassé son quota d’unités de puissance autorisé pour la saison 2026. Antonelli a déjà utilisé quatre moteurs à combustion interne (ICE) et Mercedes va installer une unité entièrement nouvelle sur sa W17 ce week-end. Cette décision le contraindra à s’élancer depuis le fond de la grille lors de son Grand Prix national.

Cette pénalité ne sera pas la dernière de sa saison. Il reste encore 10 ou 11 manches au calendrier 2026, sous réserve de la situation concernant les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, et Mercedes doit donc gérer avec précaution le kilométrage restant de ses différents éléments.

Dans le cas d’Antonelli, Monza a été privilégié précisément pour cette raison : le tracé italien figure parmi les circuits où les dépassements sont les plus accessibles, permettant théoriquement de remonter rapidement dans le peloton après un départ en fond de grille.

L’évolution n’étant pas attendue avant au moins 4 courses, la décision de Mercedes d’installer dès ce week-end une nouvelle unité sur la monoplace d’Antonelli mais pas sur celle de Russell peut donc sembler surprenante. Même si Russell se trouve dans une situation légèrement plus favorable côté kilométrage, le Britannique a utilisé le même nombre d’éléments que son équipier.

C’est précisément ce scénario qui interroge David Coulthard et le pousse à suggérer à Mercedes d’envisager une intervention sur la monoplace de Russell dès Monza. Russell utilise actuellement son dernier échappement, son dernier moteur à combustion interne, son dernier turbocompresseur, son dernier système de stockage d’énergie ainsi que sa dernière électronique de contrôle de puissance autorisée. Et ce sera très juste pour tenir jusqu’à Austin ou au Mexique.

Coulthard estime donc que Mercedes pourrait avoir intérêt à "couper court" au problème dès maintenant, plutôt que de risquer de devoir pénaliser Russell sur un circuit moins favorable.

"Oui, je pense qu’il faut simplement couper court lorsque l’occasion se présente."

"Russell devra probablement prendre une pénalité rapidement, autant choisir le moment et le circuit permettant d’en minimiser les conséquences. Surtout si le moteur évolué doit arriver dans plus d’un mois et demi !"

"Monza, comme nous l’avons dit, offre davantage de possibilités de rattraper un départ en fond de grille."

Le contexte du calendrier renforce encore cette réflexion. Après Monza, les Grands Prix de Madrid et de Bakou se dérouleront sur des circuits urbains, où les possibilités de dépassement sont nettement plus limitées. Prendre une pénalité sur l’un de ces tracés pourrait donc coûter beaucoup plus cher en termes de résultat final. Sepang sera plus favorable aux dépassements mais pas Singapour...

"Ils ont une bonne compréhension du déploiement de l’unité de puissance. C’est ce qui leur donnait un tel avantage sur les autres équipes Mercedes, comme McLaren, Williams et Alpine, au début de l’année," poursuit Coulthard.

"Mais McLaren a depuis réduit cet écart, notamment en progressant dans la façon d’utiliser et de déployer la puissance disponible. Je pense que c’est dans ce domaine que McLaren a fait les plus gros progrès : comprendre comment utiliser l’unité de puissance, et nous allons très bientôt découvrir qui sortira vainqueur de cette course particulière."

"Donc si j’étais Mercedes, je mettrais un moteur neuf à Russell aussi à Monza. Cela remettrait les deux pilotes à égalité pour la fin de la saison."