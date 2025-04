Antonelli est ’déçu’ de ses qualifs mais vise ’un bon rythme’ à Suzuka

Andrea Kimi Antonelli a réalisé un début de saison impressionnant, et le jeune pilote Mercedes F1 se réjouit de parfaire son apprentissage à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, où il espère pouvoir se préparer de manière complète avec un week-end au format ne comportant pas de Sprint.

"C’est génial d’être à Suzuka, j’ai beaucoup piloté sur le circuit dans le simulateur et il est incroyable. J’ai hâte de prendre la piste. J’ai énormément appris durant les derniers week-ends, surtout en qualifications. L’objectif ce week-end est de maximiser la performance en qualifications, la chauffe des pneus en les mettant dans la bonne fenêtre" note Antonelli.

"L’approche sera la même, c’est un nouveau circuit et l’on est de retour dans un format de week-end classique donc je peux me préparer comme il faut. Je veux débuter avec un bon rythme car c’est un circuit difficile et il faut être en confiance, donc il faut un bon équilibre entre l’attaque et ne pas trop en faire pour ne pas perdre en confiance."

L’Italien n’est pas satisfait de ses qualifications jusque-là, mais il est convaincu qu’il va pouvoir progresser dans cet exercice : "J’étais déçu car je sentais qu’il y avait le potentiel de le faire, mais c’est un équilibre très fin, car c’est facile de dépasser la limite et faire une erreur, et compromettre le reste de la séance."

"Je veux faire mieux, continuer à progresser graduellement, car je ne veux pas aller trop vite, faire une erreur et faire des pas en arrière. Je sens que le potentiel est là pour faire mieux en qualifications que ce que j’ai fait, j’ai une autre chance ce week-end et j’espère faire mieux."

Malgré une seule saison de F2, Antonelli est parfaitement formé, notamment grâce aux 9000 kilomètres d’essais privés dans des anciennes voitures (TPC) : "Ils étaient très importants, ils m’ont permis de me mettre dans le rythme avec la voiture, et comprendre toutes les procédures, tous les boutons."

"C’était ce que j’ai le plus appris, car si je dois être honnête, ce qui m’a le plus surpris, ce sont les pneus entre les TPC et la voiture de course. Ce ne sont pas les mêmes et le grip est très différent, mais les TPC aident énormément, donc en débutant la saison, j’avais une idée de ce à quoi m’attendre."