Doohan ’pilote de manière désespérée’ mais son destin est ’écrit’

Jacques Villeneuve pense qu’Alpine F1 a mis Jack Doohan dans une situation impossible à gérer dès le début de cette saison. L’Australien a commis une grosse erreur à Suzuka en EL2 en voulant trop en faire, et le champion du monde 1997 pense que le jeune débutant est déjà sous une pression qui l’oblige à trop en faire.

"Le problème, c’est qu’il savait dès avant la première course qu’il ne finirait probablement pas la saison, et que Flavio [Briatore] lui a mis une pression énorme, avec [Franco] Colapinto dans les coulisses" a expliqué Villeneuve sur Sky Sports F1.

"Les choses étaient écrites, et il a piloté de manière désespérée. Il devait prouver qu’il était meilleur que Gasly et qu’il fallait donc le garder, alors qu’on lui avait déjà dit ’tu fais quelques courses, mais ensuite tu seras probablement remplacé’. Vous pouvez le voir dans sa conduite, ce n’est pas confortable, ce n’est vraiment pas confortable."

"Et quand le pilote est dans cette situation, même psychologiquement, la conduite ne sera pas naturelle et de petites erreurs commenceront à se produire. Il avait l’air agressif et était juste un peu trop large, et il aurait peut-être été correct dans des conditions normales de passer avec le DRS ouvert, les pneus chauds et sans vent arrière, ce qui n’a pas aidé."

Le Canadien pense que Red Bull aurait dû immédiatement promouvoir Yuki Tsunoda en fin de saison dernière, plutôt que tenter de placer Liam Lawson : "En fin de compte, c’est Tsunoda qui aurait dû aller tout de suite chez Red Bull."

"Il a passé toutes ses années dans l’équipe Racing Bulls, et c’est l’équipe qui prépare les pilotes pour l’équipe principale. Mais ils n’ont pas voulu de lui dans l’équipe principale parce qu’il a commis beaucoup d’erreurs l’année dernière et qu’il était un peu incontrôlable, parfois à la radio."

"Mais Lawson, qui était très fort mentalement l’année dernière, comme on pouvait l’entendre dans ses commentaires, s’est effondré cette année. Il s’est effondré, il n’y avait donc aucune raison de le laisser là. Cela n’aurait fait qu’endommager de plus en plus le pilote qu’il est."