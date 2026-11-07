Ferrari a ’un bon problème’ à gérer avec la rivalité entre ses pilotes

Günther Steiner a commenté les difficultés liées aux pilotes chez Ferrari, insistant sur le fait que le directeur de l’écurie, Fred Vasseur, fait un travail correct, et que le problème qu’il rencontre n’est pas catastrophique. Selon l’ancien patron de Haas F1, d’autres équipes seraient ravies de n’avoir que ce problème à gérer, et même s’il admet que c’est mieux de ne pas le subir, il le relativise.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont attaqués un peu trop agressivement au Mexique, spécialement le Monégasque qui avait déjà mis son équipier dans les graviers à Monza, et l’avait aussi gêné aux Pays-Bas en refusant d’obéir à une consigne.

Mais Vasseur ne veut pas tout revoir dans sa gestion des pilotes et selon l’ancien directeur de l’écurie Haas, cette approche est la bonne compte tenu des personnalités des deux champions, d’autant qu’il ne voit pas de crise profonde arriver.

"C’est un bon problème à avoir" a déclaré Steiner. "Maintenant, on pourrait dire qu’il n’y a jamais de bon problème. Mais vous avez deux très bons pilotes. Évidemment, comment les gérez-vous ? Mais j’ai été dans des positions similaires."

"Vous ne pouvez pas gérer les pilotes lorsqu’ils sont là-bas en train de courir. Je ne dis pas que ce que Charles a fait était 100 % correct, mais ce n’était pas non plus complètement faux. C’est un pilote de course. Il veut attaquer lui aussi. Au final, cela s’est encore mal terminé. C’est le côté malheureux de la chose."

"Mais pour trouver une solution là-dedans, je n’envie pas Fred parce que vous avez deux champions, deux très bons pilotes, et évidemment ils veulent tous les deux gagner. Évidemment, ce qui s’est passé ne les a pas aidés parce qu’ils n’ont pas gagné la course, mais que pouvez-vous y faire ?"

"Lewis était frustré, mais je ne pense pas que Charles ait cédé. Il s’est dit ’je ne peux pas juste rester là à attendre d’être deuxième. Cela ne fonctionne pas pour un pilote de course’. Ce n’est pas facile à gérer, mais c’est mieux d’avoir ce problème que d’avoir un gars qui n’est pas performant, l’un des deux."

Steiner a également soutenu Vasseur personnellement pour gérer les retombées, soulignant le bilan du Français qui sait éviter de vrais accrochages jusqu’ici, et les problèmes qui en découleraient.

"Au final, vous voulez que l’équipe soit performante, mais il faut alors que tout soit performant. Au moins, ils ne se sont pas rentrés dedans. Ils ont été assez intelligents pour ne pas faire ça, donc ce n’est pas facile. Mais comme je l’ai dit, c’est un bon problème à avoir, pas un mauvais."