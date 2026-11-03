Champion du monde F1, Antonelli doit encore gérer son argent de poche !

Kimi Antonelli vient de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, mais sa nouvelle notoriété ne semble pas avoir bouleversé son quotidien. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes continue de recevoir de l’argent de poche de ses parents et doit respecter un budget mensuel, y compris lorsqu’il part en vacances. Une discipline familiale que Marco et Veronica Antonelli considèrent comme essentielle pour garder leur fils les pieds sur terre.

Kimi Antonelli a décroché le titre mondial 2026 de Formule 1 grâce à sa troisième place au Grand Prix de Mexico, devenant à 20 ans le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline. L’Italien a également mis fin à une attente de 73 ans pour son pays, qui n’avait plus connu de champion du monde depuis Alberto Ascari en 1953.

Un accomplissement historique qui propulse le pilote Mercedes dans une nouvelle dimension médiatique et sportive. Pourtant, à en croire ses parents, cette ascension fulgurante n’a pas véritablement changé son comportement ni sa manière de vivre.

Interrogé à Mexico, son père Marco Antonelli a notamment expliqué que son fils n’accordait qu’une importance limitée à la célébrité et à l’argent, malgré son statut de nouvelle star de la Formule 1.

"Il n’a jamais pris la grosse tête, et la célébrité ou l’argent ne l’intéressent pas," a assuré Marco Antonelli.

"Imaginez un peu, il reçoit encore de l’argent de poche."

Sa mère Veronica a confirmé que le jeune champion du monde restait soumis à des règles financières précises au sein de sa famille.

Malgré les revenus associés à son statut de pilote Mercedes, Antonelli dispose d’une enveloppe mensuelle qu’il doit gérer sans dépasser les limites fixées par ses parents.

"Il a un budget mensuel qu’il doit respecter," a expliqué Veronica Antonelli avec le sourire.

"S’il part en vacances, il sait qu’il ne peut pas le dépasser. Sa seule préoccupation, ce sont les voitures."

Pour Marco et Veronica Antonelli, la conquête du titre mondial ne doit pas nécessairement s’accompagner d’un changement radical de mode de vie. Leur fils conserve ainsi un cadre familial destiné à lui permettre de rester concentré sur sa passion première : la course automobile.

Valentino Rossi retrouve un peu de lui-même chez Antonelli

Le sacre du pilote Mercedes a également suscité une vive émotion chez Valentino Rossi, autre grande figure du sport automobile italien.

Le nonuple champion du monde de vitesse moto a établi un parallèle entre la trajectoire d’Antonelli et ses propres débuts au plus haut niveau.

"Il me rappelle un peu moi-même quand j’avais 20 ans," a confié Rossi.

"Il m’a énormément ému, il a été formidable et c’était formidable de le suivre."

"J’ai vraiment aimé son agressivité, son côté cannibale lorsqu’il met son casque, qui contraste avec son caractère en dehors de la voiture."

"Un jeune de 20 ans, extrêmement mature, professionnel, mais simple, qui prend du plaisir à courir."