Alpine vise un nouveau top 10 au Mexique après les 500 points de Gasly en F1

Alpine F1 aborde le Grand Prix de Mexico avec l’ambition de prolonger sa série de performances encourageantes en qualifications et de retrouver les points, après un week-end contrasté à Austin. Pierre Gasly reste sur une dixième place qui lui a permis d’atteindre les 500 points inscrits en Formule 1, tandis que Franco Colapinto espère mettre fin à une série de deux abandons consécutifs. Sur un circuit situé à plus de 2200 mètres d’altitude, l’écurie française devra composer avec des conditions aérodynamiques et mécaniques particulières. Ce rendez-vous marquera également un anniversaire symbolique : les 40 ans de la première victoire de l’équipe en F1, obtenue sous le nom de Benetton.

Après le Grand Prix des États-Unis, Alpine poursuit sa tournée sur le continent américain en prenant la direction de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, où se disputera la deuxième des trois courses de cette séquence.

L’écurie française arrive au Mexique avec plusieurs motifs de satisfaction, malgré des résultats encore irréguliers en course. À Austin, Pierre Gasly a notamment réussi à décrocher la dixième place après avoir dû composer avec une monoplace endommagée dès le début de l’épreuve.

Ce résultat a permis au Français de franchir un cap personnel important, puisqu’il a désormais inscrit exactement 500 points depuis ses débuts en Formule 1.

De son côté, Franco Colapinto n’a pas connu la même réussite. L’Argentin a été contraint à l’abandon pour la deuxième course consécutive, après un incident avec Arvid Lindblad.

Alpine peut néanmoins s’appuyer sur une dynamique intéressante en qualifications. Lors de chacun des six derniers Grands Prix, au moins l’une de ses monoplaces s’est élancée depuis les dix premières places de la grille, ce qui constitue sa meilleure série de la saison.

Cette séquence comprend notamment la pole position décrochée par Pierre Gasly au Grand Prix d’Italie.

Autre statistique illustrant le parcours des deux titulaires cette année : Colapinto a désormais bouclé exactement 1000 tours en Grand Prix depuis le début de la saison, contre 1002 pour Gasly.

Gasly veut poursuivre sur sa lancée après Austin

Pour Pierre Gasly, le Grand Prix des États-Unis a constitué une course difficile, mais finalement récompensée par un point précieux.

Le Français a dû surmonter les conséquences d’un incident avec Oliver Bearman en début d’épreuve, qui a endommagé son Alpine. Malgré ce handicap, il a réussi à conserver suffisamment de rythme pour terminer dans le top dix.

Un résultat encourageant avant d’aborder le Mexique, même si le pilote français reconnaît que l’équipe doit encore progresser pour se montrer régulièrement compétitive.

"Après un week-end riche en défis à Austin, j’étais satisfait de finir dans les points pour l’équipe. Après l’incident avec Ollie (Bearman) en début de course, nous nous sommes retroussé les manches pour assurer la dixième place malgré les dégâts sur la voiture."

Gasly s’attend désormais à un défi très différent sur le circuit mexicain, dont les caractéristiques imposent des compromis techniques spécifiques.

"Nous nous rendons maintenant à Mexico pour la deuxième étape de cette triplette. Le Circuit des Frères Rodríguez est très différent du Circuit des Amériques et il a ses propres spécificités, notamment en raison de l’altitude. La faible densité de l’air a des effets particuliers sur la monoplace et le groupe propulseur. Cela devrait poser quelques défis et il sera intéressant de voir ce qu’il en sera vendredi."

Le pilote Alpine se réjouit également de retrouver l’ambiance du Grand Prix de Mexico, réputé pour la ferveur de ses spectateurs. Mais avec seulement cinq rendez-vous encore au programme, il insiste surtout sur la nécessité de convertir les performances de l’équipe en résultats.

"L’ambiance et le soutien des fans sont toujours incroyables à Mexico, donc j’ai hâte de retrouver cette atmosphère cette année. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir en piste pour marquer davantage de points, d’autant qu’il ne reste que cinq rendez-vous. Toute l’équipe travaillera dur pour maximiser nos performances et notre objectif est de réaliser un week-end solide avec un nouveau top dix à l’arrivée."

Colapinto veut rebondir après deux abandons consécutifs

Franco Colapinto espère pour sa part retrouver l’arrivée après deux courses consécutives terminées prématurément. À Austin, l’Argentin avait choisi de prendre le départ avec des pneus durs dans l’espoir de tirer parti d’une stratégie différente, malgré une position défavorable sur la grille.

L’incident avec Arvid Lindblad a toutefois provoqué des dégâts qui l’ont contraint à abandonner. Colapinto estime néanmoins que des progrès avaient été réalisés avant cet accrochage, ce qui lui donne des raisons d’espérer un meilleur résultat au Mexique.

"C’est vraiment dommage d’avoir dû abandonner pour la deuxième fois de suite à Austin après les dégâts subis lors de l’incident avec Arvid (Lindblad). Nous avions réalisé des progrès encourageants compte tenu de notre position en fond de grille et de notre choix de partir en pneus durs. Nous sommes désormais entièrement tournés vers Mexico, où nous visons un week-end plus fluide et positif."

Comme Gasly, le pilote argentin souligne l’atmosphère particulière qui accompagne traditionnellement le rendez-vous mexicain.

"Le Circuit des Frères Rodríguez est toujours un rendez-vous particulier et l’ambiance y est incroyable avec les fans mexicains. On les entend chanter et nous encourager, notamment dans la section du stade, l’une des portions les plus singulières du calendrier."

Mais Colapinto sait également que l’altitude imposera un travail de réglages spécifique, alors qu’il disposera de moins de temps que son équipier pour préparer le week-end.

"L’altitude représentera un défi supplémentaire, donc nous devrons optimiser les réglages de la voiture pour affronter ces conditions spécifiques et être aussi compétitifs que possible."

Le programme de Franco Colapinto sera en effet légèrement réduit vendredi, puisque l’Argentin devra céder son volant à Gabriele Minì lors de la première séance d’essais libres.

Le jeune Italien, membre de l’Alpine Academy, effectuera ses premiers EL1 officiels en Formule 1 au volant de l’A526, dans le cadre des séances obligatoires réservées aux jeunes pilotes.

Colapinto retrouvera sa monoplace pour les EL2, avec l’objectif de rapidement reprendre ses repères et de poursuivre le travail engagé par l’équipe pendant la matinée.

"Gabriele prendra le volant de ma voiture dans le cadre des séances d’essais libres obligatoires pour les rookies, donc j’ai hâte de retrouver la piste vendredi après-midi en espérant entamer un week-end compétitif pour l’équipe."

Un anniversaire historique pour Alpine et Benetton

Le Grand Prix de Mexico 2026 revêt également une importance symbolique pour l’histoire de l’écurie d’Enstone.

Cette édition marque en effet le 40e anniversaire de la toute première victoire en Formule 1 de l’équipe, alors engagée sous le nom de Benetton.

En 1986, Gerhard Berger avait remporté le Grand Prix du Mexique sur l’ancien tracé du Circuit des Frères Rodríguez. L’Autrichien avait réalisé une performance remarquable en parcourant l’intégralité de la course sans effectuer le moindre arrêt aux stands, grâce à l’endurance de ses pneumatiques Pirelli.

Ce succès constituait également la première victoire de Berger en Formule 1, ouvrant un chapitre important dans l’histoire de l’équipe qui allait ensuite devenir Renault, puis Alpine.