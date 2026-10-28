McLaren F1 lance son sprint final contre Red Bull : cinq courses pour une troisième place

À cinq Grands Prix de la fin de la saison 2026 de Formule 1, McLaren aborde le rendez-vous de Mexico avec un objectif particulièrement clair : reprendre l’avantage sur Red Bull dans la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs. Les deux écuries sont actuellement à égalité de points, laissant entrevoir une bataille qui pourrait se prolonger jusqu’à la dernière course. Sur un circuit où l’altitude bouleverse les références aérodynamiques habituelles, l’équipe de Woking devra également poursuivre l’exploitation de sa MCL40, avant l’arrivée de nouvelles évolutions au Brésil. Lando Norris cédera par ailleurs son volant à Leonardo Fornaroli lors des premiers essais libres.

Après Austin, McLaren poursuit sa tournée américaine en prenant la direction de Mexico, deuxième étape d’une série de trois Grands Prix consécutifs qui s’achèvera à São Paulo. Avec seulement cinq courses encore au calendrier, chaque occasion de marquer des points prend une importance croissante, tant pour le classement des pilotes que pour celui des constructeurs.

La situation est particulièrement serrée dans ce dernier championnat. McLaren et Red Bull comptent exactement le même nombre de points avant le Grand Prix de Mexico, ce qui transforme les cinq dernières manches en une véritable confrontation directe pour la troisième place. Red Bull devance McLaren grâce au nombre de deuxièmes places, les deux équipes ayant deux victoires chacune.

Pour l’écurie britannique, l’objectif réaliste est désormais de terminer sur le podium du championnat constructeurs, en maximisant les performances de sa MCL40 et en évitant les erreurs susceptibles de coûter des points précieux.

Cette lutte se déroule dans un contexte particulièrement exigeant, avec trois courses organisées sur le continent américain en autant de week-ends. Le temps disponible entre les épreuves est limité, obligeant les équipes à analyser rapidement leurs performances, adapter leurs réglages aux caractéristiques des circuits et préparer les monoplaces pour le rendez-vous suivant.

À Mexico, même les réglages à fort appui ne suffisent pas

L’Autódromo Hermanos Rodríguez représente l’un des défis techniques les plus singuliers de la saison. Situé à 2238 mètres d’altitude, le circuit mexicain impose des contraintes très différentes de celles rencontrées sur la majorité des autres tracés.

La faible densité de l’air affecte notamment le refroidissement des monoplaces, même lorsque les températures ambiantes ne sont pas particulièrement élevées. Les équipes doivent ainsi prévoir des écopes de freins plus importantes et des ouvertures supplémentaires dans la carrosserie afin de maintenir les freins et le groupe propulseur dans leurs plages de fonctionnement optimales.

Mais les conséquences de l’altitude ne se limitent pas au refroidissement. Selon les estimations de McLaren, la raréfaction de l’air réduit la charge aérodynamique d’environ 20 % par rapport à un circuit situé au niveau de la mer. Cette perte est suffisamment importante pour qu’une monoplace configurée avec un niveau d’appui élevé produise malgré tout moins d’appui à Mexico qu’elle n’en générerait à Monza.

Les pilotes doivent donc composer avec une adhérence sensiblement réduite, malgré des réglages qui privilégient normalement la performance dans les virages. Le tracé ajoute à cette difficulté une combinaison de portions rapides et lentes, ainsi que des bosses et des vibreurs qui compliquent encore la recherche du bon compromis.

Pour autant, McLaren ne prévoit pas de modifier fondamentalement sa méthode de travail. L’équipe commencera les EL1 avec les réglages de référence jugés les plus prometteurs, définis à partir des simulations et du travail effectué à Woking. Les ingénieurs affineront ensuite cette configuration au fil des essais libres, avec l’objectif de disposer, à l’issue des EL3, d’une MCL40 compétitive aussi bien dans les portions lentes que dans les enchaînements rapides.

McLaren attendra le Brésil pour introduire ses prochaines évolutions

Alors que la Formule 1 dispute sa première saison sous la nouvelle réglementation technique, McLaren continue de chercher à comprendre et à exploiter pleinement le potentiel de sa MCL40. L’équipe britannique a introduit avec succès plusieurs modifications au niveau des ensembles avant et arrière de sa monoplace lors du Grand Prix des États-Unis.

Ces nouveautés ayant donné satisfaction à Austin, McLaren a décidé de conserver une configuration globalement identique pour le rendez-vous mexicain. Les prochaines évolutions plus importantes sont prévues à partir du Grand Prix de São Paulo, avant que d’autres développements ne puissent être introduits lors des dernières manches de la saison.

Cette stratégie traduit la volonté de McLaren de poursuivre les progrès de sa monoplace jusqu’au terme du championnat, malgré la proximité de la fin de l’année. Dans une bataille aussi serrée avec Red Bull, le moindre gain de performance pourrait avoir des conséquences importantes sur le classement final.

L’objectif sera donc de réaliser un week-end propre à Mexico, de maximiser les occasions de marquer des points et de construire une dynamique favorable pour les quatre courses suivantes. La confrontation entre McLaren et Red Bull prend ainsi la forme d’un mini-championnat de cinq Grands Prix, dont le coup d’envoi sera donné au Mexique.

Fornaroli remplacera Norris au Mexique, puis Piastri au Brésil

Le programme de McLaren sera également marqué par le retour de Leonardo Fornaroli au volant de la MCL40.

L’Italien, pilote de réserve de McLaren en Formule 1 et récemment annoncé comme pilote du programme Hypercar de la marque, participera aux EL1 du Grand Prix de Mexico à la place de Lando Norris. Il retrouvera ensuite la monoplace lors des premiers essais libres du Grand Prix de São Paulo, cette fois en remplacement d’Oscar Piastri.

Ces deux apparitions permettront à McLaren de compléter ses dernières séances obligatoires réservées aux jeunes pilotes. Fornaroli avait déjà pris part aux EL1 des Grands Prix de Barcelone-Catalogne et de Hongrie, deux expériences jugées positives par l’équipe.

Il abordera toutefois Mexico et São Paulo avec un défi supplémentaire, puisqu’il découvrira les deux circuits au volant d’une Formule 1.

"Je suis impatient de reprendre le volant de la MCL40 lors des prochaines séances d’Essais Libres 1 à Mexico et à São Paulo. Ce sont de nouveaux circuits pour moi, ce qui représente un beau défi. Le Mexique m’offrira des conditions de pilotage inédites, avec l’altitude et le faible niveau d’adhérence, tandis que le Brésil s’annonce amusant avec les caractéristiques emblématiques de son tracé. C’est toujours un plaisir de travailler aux côtés de l’équipe pendant les week-ends de Grand Prix, donc je la remercie de me faire à nouveau confiance pour ces séances d’EL1."

Fornaroli n’a pas attendu ces deux rendez-vous pour préparer son retour dans la MCL40. Le jeune Italien a notamment multiplié les séances au simulateur, tout en participant à des essais privés au volant d’une ancienne monoplace de McLaren.

Dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars), il a ainsi pu piloter la voiture de 2025, avec laquelle l’écurie avait remporté les deux titres mondiaux. Une expérience particulièrement précieuse pour se familiariser avec les exigences d’une Formule 1 et les méthodes de travail de l’équipe.

"Notre préparation a été approfondie. En parallèle d’un travail spécifique au simulateur, j’ai effectué des essais avec d’anciennes monoplaces au volant de la voiture de l’année dernière, qui a remporté les deux championnats du monde, et cela a été une expérience incroyable. Ce kilométrage m’a permis de bien me préparer à ce qui m’attend."

"Mon objectif sera d’aider l’équipe à régler les voitures de Lando et Oscar et de recueillir une bonne quantité de données. Je suis prêt et impatient de prendre la piste pour ces deux séances d’EL1."