’On n’avait pas de rythme’ : Gasly est déçu de voir Alpine F1 manquer les points

Alpine F1 n’a pas marqué de points au Grand Prix du Brésil, c’est la sixième course consécutive durant laquelle l’équipe ne marque pas, avec un seul point marqué lors du Sprint de Singapour au course de ces mêmes six dernières manches. Après une double élimination en Q1 samedi, Franco Colapinto et Pierre Gasly ont terminé 13e et 14e et voient la cinquième place s’envoler définitivement, puisque Racing Bulls a 43 points de marge.

Le Français était frustré d’avoir manqué de rythme tout au long de la course, même si l’A526 n’était pas mauvaise sur le sec. Mais les phases mouillées de la course, au début et à la fin, ont coûté très cher à l’équipe d’Enstone.

"Honnêtement il va falloir revoir pas mal de choses. Il y a des moments sur le sec où on était assez rapides. Après il s’est mis à pleuvoir et avec les pneus usés sans température on n’était nulle part, mais honnêtement on n’avait pas de rythme" a déclaré Gasly.

Il raconte un moment de tension avec Alex Albon, qui a failli le percuter après être sorti de piste, et il se félicite d’avoir pu lutter contre Charles Leclerc, qu’il avait passé quand la piste séchait, et Fernando Alonso.

"Il sort large et après en revenant sur la piste, car il voulait couvrir sa position, il a fermé, c’était agressif donc j’ai dû l’éviter. Il y a eu de belles batailles en piste, je me bats avec Charles, avec Fernando, j’ai du mal à comprendre comment je finis aussi loin, on va devoir revoir les décisions qu’on a prises."

Franco Colapinto a expliqué de son côté qu’il a eu le même ressenti que son équipier, avec des phases sous la pluie difficiles, et un manque de possibilités pour dépasser : "C’était une course difficile, on a essayé de faire tout ce qu’on pouvait, c’était compliqué de remonter sous la pluie."

"La trajectoire était sèche et le reste de la piste était humide, donc c’était très glissant quand on passait à côté. J’ai fait de mon mieux mais on n’a jamais pu avoir un bon rythme en pneus pluie et pneus intermédiaires, même si les slicks étaient rapides."

Flavio Briatore, le patron de l’équipe, a reconnu sa déception après ce résultat d’ensemble, et pointe le manque de performance de la monoplace sur le mouillé, qui a coûté toute chance de bon résultat à ses pilotes.

"Une fin de week-end décevante, au cours de laquelle nous avons, dans l’ensemble, été en deçà de nos capacités. Il est clair que nous avons du travail à faire pour comprendre comment tirer le meilleur parti de la voiture sur piste mouillée, car cela a constitué notre point faible ce week-end" a noté l’Italien.

"Nous figurions parmi les plus rapides avec les pneus tendres au moment où tout le monde est passé aux pneus secs, mais cela n’a pas duré longtemps lorsque la pluie est revenue. Nous avons beaucoup de choses à analyser en tant qu’équipe avant de nous tourner vers la prochaine course à Las Vegas."

Briatore a eu un mot pour Mercedes et le neuvième titre constructeurs de l’équipe : "Enfin, félicitations à Toto [Wolff] et à Mercedes pour leur victoire au championnat des constructeurs après une saison impressionnante et dominante."