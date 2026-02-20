Alpine F1 boucle ses essais hivernaux avec plus de 1000 tours au compteur

Alpine F1 a bouclé son programme d’essais hivernaux 2026 ce vendredi sur le Circuit international de Bahreïn, au terme d’une dernière journée dense et productive. Au volant de l’A526, Pierre Gasly a signé le cinquième meilleur temps de la journée en 1’33’’421, tout en parcourant un impressionnant total de 118 tours, soit 639 kilomètres.

Dans des conditions chaudes et ensoleillées, avec des températures oscillant entre 21 et 27°C, l’écurie française a maximisé son temps de piste. Pierre Gasly a pris le volant aussi bien le matin (57 tours) que l’après-midi (61 tours), permettant à l’équipe de collecter une masse précieuse de données avant le coup d’envoi de la saison.

À l’issue de ces essais, le pilote normand s’est montré satisfait du travail accompli. Il a souligné le caractère inhabituel mais extrêmement bénéfique de ce mois de février très intense, marqué par dix jours de roulage répartis entre Silverstone, Barcelone et Bahreïn.

"Nous avons connu un mois de février très intense, ce qui est plutôt inhabituel en Formule 1. Nous totalisons déjà dix jours de roulage avec l’A526, répartis entre Silverstone, Barcelone et Bahreïn, donc je me sens prêt et impatient de retrouver la compétition."

"Habituellement, à ce stade de l’année, nous n’avons qu’une journée et demie de préparation dans la voiture avant les premières courses. Cette fois, nous avons eu quatre jours et demi, ce qui est crucial avec une nouvelle monoplace tant il y a de choses à apprendre et à comprendre. Je suis satisfait du travail effectué ces dernières semaines et des efforts incroyables fournis par chaque membre de l’écurie."

"Nous avons beaucoup d’éléments à analyser et il y a assurément plusieurs points sur lesquels nous devons redoubler d’efforts pour trouver des améliorations. Je reste confiant et je suis satisfait de tout ce qui a été accompli jusqu’à présent. Je vais passer deux jours à Enstone la semaine prochaine afin de préparer la rentrée, au simulateur et avec l’équipe. C’est une période passionnante et je ne compte pas mes heures avant l’Australie."

Le directeur général Steve Nielsen a dressé un bilan global très encourageant de cette phase de préparation. Avec plus de 1000 tours couverts sur trois circuits différents, Alpine estime avoir posé de solides bases pour débuter la saison.

Il a salué le travail réalisé à Enstone pour concevoir et développer l’A526, en collaboration avec les nouveaux partenaires moteur de Mercedes-AMG, malgré les défis rencontrés.

"Après plus de 1000 tours bouclés sur trois circuits différents, cette journée marque la fin de nos préparatifs en vue de la saison. Ces derniers mois ont été très particuliers dans la Formule 1 moderne, avec des monoplaces en piste dès janvier et de nombreuses étapes clés franchies des semaines, voire des mois, plus tôt que ce que nous avons connu récemment."

"Je suis très fier du travail accompli par chacun à Enstone pour concevoir, produire et développer l’A526 en collaboration avec nos nouveaux collègues de Brixworth chez Mercedes-AMG. Cela n’a pas été simple et nous avons parfois dû relever de grands défis. Ceux-ci ne disparaîtront pas, car la course au développement est bel et bien engagée pour orienter ce package dans la meilleure direction afin qu’il soit le plus compétitif possible."

"Cette semaine à Bahreïn, nous avons vraiment mis l’accent sur la voiture dans différentes conditions à l’approche de la reprise. Nous saurons véritablement où nous nous situons dans la hiérarchie samedi après-midi en Australie. Pour l’instant, nous sommes satisfaits de nos efforts ces dernières semaines. Nous disposons d’un package correct et d’une bonne base de travail, au moins pour les premières épreuves du calendrier."

"Pierre et Franco ont réalisé un excellent travail pour exécuter nos programmes de roulage. Ils nous ont fourni de nombreuses données à analyser et nous les en remercions. Ils sont tous les deux impatients de reprendre la compétition, tout comme l’ensemble de l’équipe et moi-même. Nous nous rendrons à Melbourne prêts à tout donner pour lancer ce qui s’annonce comme une saison passionnante en 2026."