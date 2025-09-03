Alpine F1 se rend cette semaine à l’Autodromo Nazionale di Monza pour le Grand Prix d’Italie, seizième manche de la saison 2025 du Championnat du Monde FIA de Formule 1. Pierre Gasly et Franco Colapinto y disputeront la dernière course européenne de l’année.

Surnommé le « Temple de la vitesse », le circuit de Monza est celui ayant accueilli le plus de Grands Prix dans l’histoire. Cette édition sera la 95e de l’événement (épreuves pré-F1 incluses). Tout comme Silverstone, Monaco et Spa-Francorchamps, Monza figurait déjà au calendrier inaugural de la discipline il y a 75 ans et certaines portions, comme la Curva Grande et la Curva di Lesmo, font toujours partie du tracé aujourd’hui.

Alpine F1 n’arrive pas en terrain favorable à Monza, avec un handicap de puissance d’environ 30 chevaux pour le moteur Renault. Les deux pilotes vont donc devoir faire au mieux.

"Il y a beaucoup de leçons à retenir de Zandvoort après un dimanche compliqué," commence Pierre Gasly.

"C’était une course chaotique où les points étaient possibles, mais notre pari de conserver les pneus durs n’a finalement pas porté ses fruits. Les batailles étaient cependant intenses et plaisantes, c’est toujours le type de course que je préfère. C’est juste un peu frustrant de ne pas avoir été récompensé en fin de compte."

"Monza est évidemment un endroit qui me tient à cœur puisque j’y ai signé ma première victoire en Formule 1 en 2020. C’est un peu une course à domicile, car je vis à Milan et je peux dormir dans mon lit durant le week-end, ce qui est un vrai luxe compte tenu de tous nos déplacements ! Le circuit est chargé d’histoire, et son caractère extrêmement rapide le rend encore plus unique. Les longues lignes droites sont généralement propices aux dépassements et il faut négocier les virages lents à la perfection, notamment la première chicane."

"Nous travaillons déjà dur pour tirer tous les enseignements de Zandvoort et conclure la saison européenne par un bon résultat d’équipe."

Pour Franco Colapinto, qui laissera son volant à Paul Aron lors des Libres 1, "c’était agréable d’obtenir mon meilleur résultat de la saison en terminant onzième à Zandvoort."

"Il s’est passé beaucoup de choses, ce qui nous a permis de nous battre pour les points, donc bravo à tous pour la façon dont nous avons géré tous les scénarios. Être si proche du top dix et le manquer de justesse était à la fois satisfaisant, car cela témoigne de nos progrès, mais aussi un peu frustrant puisque cela s’est vraiment joué à très peu de choses. Nous avons beaucoup appris durant le week-end, et cela nous sera utile pour conclure la tournée européenne et aborder le sprint final."

"J’ai fait mes débuts en Formule 1 l’an dernier à Monza, donc j’ai hâte d’y retourner, cette fois avec davantage d’expérience. J’ai effectué des essais avec l’équipe plus tôt dans l’année à Monza et c’est un circuit que j’apprécie. Avec ses vitesses élevées et ses longues lignes droites, c’est l’une des pistes préférées du plateau et un tracé historique. J’ai hâte de reprendre le volant dès les Essais Libres 2 et de bien lancer notre week-end."