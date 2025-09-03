Racing Bulls veut confirmer sa bonne forme à domicile en Italie

Isack Hadjar arrive à Monza avec l’enthousiasme de son premier podium signé le week-end dernier, et le pilote Racing Bulls se félicite que cela se fasse en Italie, sur les terres de l’équipe de Faenza.

Si le Grand Prix d’Italie n’est pas autant à domicile que la manche d’Imola qui se tient à une quinzaine de kilomètres de l’usine de la petite Scuderia, c’est quand même une course importante pour le Français, qui veut confirmer la très bonne forme du team.

"C’est très agréable de retrouver la course quelques jours seulement après un très bon résultat" se félicite Hadjar. "Être à Monza, sur l’un de nos Grands Prix à domicile, c’est quelque chose de spécial pour nous."

"Il y a beaucoup de confiance au sein de l’équipe, mais nous voulons aussi rester lucides, gérer nos attentes et rester concentrés. Ce ne sera pas facile, car c’est un circuit avec beaucoup de lignes droites, mais il sera important pour nous de rester dans le rythme afin de viser un nouveau bon résultat."

Liam Lawson a quant à lui une envie de revanche après la déception de Zandvoort, et il se veut confiant : "C’est très excitant de participer au deuxième Grand Prix à domicile de l’équipe cette année, d’autant plus que nous venons de vivre un week-end incroyable avec Isack sur le podium."

"La voiture est très rapide en ce moment, ce qui est très positif, donc je suis impatient de poursuivre sur cette lancée. Monza est un circuit sur lequel nous avons tous roulé en grandissant. Il est chargé d’histoire, donc ce sera vraiment génial d’y revenir."

L’équipe a de bons souvenirs à Monza avec les victoires surprenantes de Pierre Gasly en 2020 et Sebastian Vettel en 2008, respectivement sous les identités AlphaTauri et Toro Rosso.

Tim Goss, le directeur technique, détaille les défis qui attendent le team : "La 16e manche nous emmène au Grand Prix d’Italie, sur le mythique Autodromo Nazionale Monza, situé dans le parc de Monza, juste à l’extérieur de Milan."

"Ce circuit se distingue par sa nature très rapide. Bien qu’il ait connu de nombreuses modifications au fil des années pour réduire les vitesses excessives dans certains virages, il reste l’un des circuits les plus rapides du calendrier."

"Sans surprise, la vitesse en ligne droite, les performances du groupe motopropulseur et l’efficacité aérodynamique sont essentielles. Mais au-delà de ça, la voiture doit aussi bien réagir dans les chicanes lentes et sur les vibreurs pour pouvoir ressortir au mieux dans les lignes droites."

"Trouver les bons compromis sera crucial. Nous avons confiance, car la voiture a très bien fonctionné aux Pays-Bas, mais nous ne nous faisons aucune illusion : les défis qui nous attendent ici sont très différents. Cela dit, nous sommes prêts et pleinement concentrés pour donner le meilleur de nous-mêmes sur les trois jours."