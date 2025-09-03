Verstappen s’inquiète d’une Red Bull ’pas à la hauteur’ avant le GP d’Italie

Red Bull arrive à Monza sans grand espoir de victoire, ce qui frustre Max Verstappen. Le quadruple champion du monde espère qu’il parviendra à signer un bon résultat sur un tracé où la dégradation des gommes n’est pas la plus punitive, même si la course reste piégeuse.

"Terminer deuxième à Zandvoort était un bon résultat pour nous, et c’était formidable de pouvoir célébrer devant mon public et sentir son soutien. À Monza, c’est un circuit très rapide qui a bien sûr une grande histoire et des fans passionnés" note Verstappen.

"En tant qu’équipe, nous devons travailler pour nous améliorer, notamment dans la gestion des pneus. Il s’agit de maintenir nos performances depuis les qualifications jusqu’à la course et d’avoir le rythme sur les longs relais, en particulier sur ce circuit. J’aime bien ce circuit à l’ancienne et nous verrons ce que la semaine nous réserve."

Interrogé par Viaplay, le Néerlandais s’inquiète de l’absence de performance de la Red Bull RB21 en course, et il pense que sa voiture n’était pas assez bonne en course, même s’il était factuellement le troisième pilote le plus rapide en course.

"Bien sûr, je suis heureux d’être sur le podium, mais en termes de vitesse, ce n’était pas bon. Je pense que c’est uniquement grâce aux qualifications que j’ai terminé troisième de la course, car en termes de vitesse, je n’étais vraiment pas à la hauteur. McLaren est à un autre niveau, je ne me compare même pas à eux."

En revanche, Verstappen a été talonné par Hadjar tout au long de la course, l’écart entre eux ne dépassant jamais trois secondes sous drapeau vert, et il s’étonne de voir la deuxième équipe Red Bull si proche.

"Pendant toute la course, nous nous sommes battus avec notre équipe sœur sur la base de la vitesse pure. Cela ne devrait pas arriver. Ce n’est tout simplement pas bon. Mais d’une certaine manière, nous savons que ces problèmes existent dans notre voiture."

Yuki Tsunoda est quant à lui satisfait d’avoir retrouvé les points lors de la dernière course, et il souhaite désormais signer un bon résultat dans le pays où il vit. Evidemment, le Japonais rappelle à quel point la cuisine italienne est intéressante.

"Marquer des points à Zandvoort le week-end dernier a été un véritable pas dans la bonne direction, et c’était génial de revenir dans le peloton. J’emporte cette confiance avec moi à Monza, qui est vraiment comme une course à domicile pour moi" a déclaré Tsunoda.

"Je vis en Italie une partie de l’année, donc ce sera agréable de profiter du confort de chez moi, et bien sûr de la cuisine ! L’équipe m’a déjà demandé des recommandations locales, et j’emmènerai mon équipe manger une pizza avant le début du week-end."

"Monza est l’un des circuits classiques du calendrier, et tous les pilotes l’attendent avec impatience. Nous avons progressé course après course, et nous continuerons à nous efforcer d’améliorer la voiture et nos performances. Nous espérons terminer la saison européenne sur une note positive."