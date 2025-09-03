Alpine F1 lancera Aron en piste à Monza à la place de Colapinto en EL1
L’Estonien roulera pour la première fois avec l’A525
Pilote d’essais et de réserve d’Alpine F1, Paul Aron pilotera pour la première fois à Monza avec l’équipe lors d’un week-end de Grand Prix en Essais Libres 1.
Il s’agira de sa troisième apparition de la saison en EL1, ayant déjà roulé deux fois avec Sauber, et de la première avec Alpine F1. Depuis le début de l’année, l’Estonien travaille régulièrement au simulateur de l’écurie et a participé au programme TPC, aux tests pneumatiques de Pirelli ainsi qu’aux essais d’après-saison réservés aux jeunes pilotes l’an passé à Abu Dhabi.
Il prendra le volant de la voiture de Colapinto.
"Il me tarde de prendre le volant de l’A525 pour mon premier week-end en Grand Prix avec l’équipe à Monza."
"J’ai appris à bien connaître tout le monde depuis mon arrivée comme pilote d’essais et de réserve fin 2024 et j’apprécie la confiance que l’écurie m’accorde en me faisant rouler vendredi en Essais Libres 1. Mon objectif est de faire le meilleur travail possible pour aider à régler la voiture et mettre l’équipe dans les meilleures conditions."
"À titre personnel, ce sera formidable de mettre à profit mon expérience acquise au simulateur et en essais. Je veillerai à ce que cette séance soit à la fois agréable et productive, tant pour moi que pour l’équipe."
