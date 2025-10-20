Mekies salue un Verstappen ’extraordinaire’ et une équipe Red Bull ’courageuse’

Red Bull a connu un week-end presque parfait avec Max Verstappen au Grand Prix des Etats-Unis, avec deux pole positions et deux victoires à Austin. De quoi rendre heureux son directeur, Laurent Mekies, même si le tableau a été légèrement assombri par un geste anti-sportif et une pénalité financière.

En effet, un membre de l’équipe a empêché le bon déroulement de la procédure de départ en revenant sur la grille alors que l’évacuation était en cours, afin de gêner Lando Norris. Red Bull a écopé de 50 000 dollars d’amende, dont 25 000 avec sursis en cas de récidive avant la fin de saison.

"C’est un week-end extraordinaire, Max et l’équipe ont fait un pas en avant à chaque fois qu’on a pris la piste. Il était déjà en pole vendredi pour le Sprint, mais personne ne s’est contenté de ça. On n’était pas très content après le Sprint et on a fait énormément de changements avant les qualifications" a déclaré Mekies à Canal+.

"On aurait pu décider de ne rien toucher mais l’équipe a été très courageuse, et Max nous a guidés. Et on a trouvé de la performance en qualifications, et ce dimanche en course malgré une chaleur qui ne nous aidait pas auparavant. C’est donc un résultat très important de ce point de vue là aussi."

Le Français salue la performance de Yuki Tsunoda, qui a signé deux fois une septième place dans ce week-end texan : "Yuki a fait du très bon travail avec des points lors du Sprint et en course. Il a bien progressé après un week-end difficile à Singapour, il est dans les points les deux jours et il le mérite."

Le Français salue encore la performance de Verstappen, qu’il juge difficilement comparable avec d’autres pilotes récemment. Il précise également les apports de Verstappen au sein du team grâce à son expertise et son pilotage.

"Le niveau auquel il court est extraordinaire, c’est très difficile de se rappeler quand on a vu une telle domination, un tel parcours sans faute. Il le fait dans la voiture, hors de la voiture en nous apportant une sensibilité. Et il a l’air de prendre beaucoup de plaisir, on est privilégiés de voir un talent qui s’exprime à ce niveau-là."

Alors qu’il disait avant le week-end que Red Bull ne parlait pas du tout du titre pilotes, Mekies reconnait que le retour de Verstappen sur Oscar Piastri est impressionnant : "Je pense qu’il n’y a aucune raison pour que nous ne prenions pas les choses comme nous l’avons fait jusqu’à présent, course après course, en essayant de nous en sortir."

"Honnêtement, si on regarde ce week-end en arrière, ce n’était pas course après course, mais séance après séance, avec cette intensité, cette concentration, et ça marche. Max a piloté à un niveau incroyable. Force est de constater que nous assistons à quelque chose d’extraordinaire et, ensemble avec l’équipe, cela a permis ce retournement de situation."

"Ils savent ce qu’ils ont à faire. C’est une équipe qui aime la course. Nous prenons des risques, eux ont toujours pris des risques, et la concentration et l’intensité sont toujours au rendez-vous ce week-end. Il faut tirer les leçons de ce week-end et préparer la meilleure voiture pour le Mexique. Le reste dépendra des conséquences de tout cela."