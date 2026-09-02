Alpine F1 arrive à Monza avec de nouvelles cartes en main

Monza s’apprête une nouvelle fois à devenir le théâtre de l’un des rendez-vous les plus singuliers du calendrier de Formule 1. Pour Alpine, ce Grand Prix d’Italie aura en plus une saveur particulière : Pierre Gasly y a décroché sa première victoire en 2020, tandis que Franco Colapinto y a effectué ses débuts en F1 deux ans plus tard. Avec les évolutions désormais montées sur les deux A526 et Paul Aron appelé à remplacer Gasly en Essais Libres 1, l’écurie française entend capitaliser sur les enseignements de Zandvoort et lancer idéalement le dernier double rendez-vous européen de la saison.

Considéré comme l’un des circuits préférés de nombreux membres du paddock au fil des décennies, l’Autodromo Nazionale Monza propose aux pilotes un tour à vive allure au cœur du magnifique parc de Monza. Célèbre pour son tracé fluide et rapide, il a accueilli plus de Grands Prix que tout autre circuit dans l’histoire. Cette année marquera la 96e édition si l’on inclut les courses disputées avant la création du Championnat du Monde de Formule 1. Monza figure parmi les rares pistes du calendrier originel encore au programme aujourd’hui. La Curva Grande et les Curve di Lesmo, des virages redoutables présents depuis l’inauguration du circuit en 1922, font toujours partie du tracé.

Les longues lignes droites et freinages appuyés, notamment au niveau des chicanes Rettifilo et della Roggia, offriront un défi intéressant avec cette génération de monoplaces. La piste possède une riche tradition en matière d’aspiration : l’édition 1965 détient le record du plus grand nombre de changements de leader [41], et celle de 1971 ceux du plus grand nombre de leaders différents [8] et de l’arrivée la plus serrée [0’’010]. Avec quatre zones Straight Mode, le tracé se prête bien à ce type de course et les écuries travailleront d’arrache-pied lors des trois séances d’essais pour peaufiner leurs stratégies de déploiement.

Pierre Gasly et Franco Colapinto gardent tous deux de bons souvenirs du Grand Prix d’Italie. En 2020, Monza a été le théâtre de la première victoire de Pierre en Formule 1, avant d’accueillir deux ans plus tard les débuts de Franco dans la discipline. Tous deux équipés des évolutions introduites à Zandvoort, ils visent un résultat positif pour bien entamer le dernier double rendez-vous européen du calendrier.

Comme annoncé hier, Pierre laissera sa place à Paul Aron vendredi en Essais Libres 1. Le pilote de réserve effectuera ses deuxièmes EL1 avec l’équipe cette saison après avoir pris le volant de la monoplace de Franco à Budapest. Cette session lancera un week-end intense pour Paul. Après cette nouvelle expérience avec une F1 contemporaine, l’Estonien retournera dans la soirée au simulateur d’Enstone pour mettre à profit son ressenti de la voiture réelle et aider l’écurie à en affiner les réglages.

Le Français retrouvera donc son A526 lors des Libres 2 et il aura le sourire a priori car il adore Monza.

"J’aime le Grand Prix d’Italie pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je vis à Milan, donc je peux passer la semaine chez moi, ce qui est un luxe compte tenu de la fréquence à laquelle nous voyageons. C’est donc en quelque sorte un peu ma course à domicile !"

"Ensuite, j’adore le circuit. C’est l’un des plus célèbres de la Formule 1, avec sa vitesse pure, ses grosses zones de freinage et certains enchaînements incroyables. Enfin, c’est bien sûr là que j’ai signé ma première victoire en 2020. C’est un souvenir impérissable auquel je repense régulièrement."

Côté ambitions, le Français espère valider sur un circuit bien différent les progrès vus aux Pays-Bas. Avec un top 10 au bout dans l’idéal.

"Nous arrivons à Monza avec un état d’esprit positif après avoir marqué des points à Zandvoort. Les évolutions ont bien fonctionné et je sais que nous avons probablement laissé échapper quelques opportunités la dernière fois, donc nous voulons rectifier le tir ce week-end. J’ai hâte d’y être et j’ai vraiment envie de continuer à marquer des points dans notre bataille au championnat."

Franco Colapinto découvrira lui les évolutions de l’Alpine. Mais avant d’en parler, il tient à rappeler avec fierté qu’il a été prolongé pour 2027.

"Ces deux semaines ont été assez intenses de mon côté depuis la pause estivale. Je suis ravi que l’équipe ait confirmé entre Zandvoort et Monza que je resterai l’an prochain aux côtés de Pierre. Je tiens à remercier à nouveau Flavio Briatore et Steve Nielsen pour leur confiance. C’est formidable de poursuivre l’aventure avec cette écurie pour une saison supplémentaire."

"Nous avons réalisé des progrès significatifs cette année, aussi bien avec la voiture que dans mon pilotage, donc je suis très heureux que cela ait été reconnu et je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour l’équipe."

"Pour l’instant, toute notre attention est toutefois tournée vers Monza et notre position au championnat. J’ai fait mes débuts en F1 sur ce circuit et c’est toujours un plaisir de courir devant les fans italiens. Il s’agira de mon premier week-end avec les évolutions utilisées par Pierre lors de la manche précédente. J’ai hâte de pouvoir rouler avec dès vendredi. Ces nouvelles pièces semblent prometteuses et nous travaillerons dur pour nous adapter à ces changements le plus rapidement possible."

"Monza sera une course très intéressante avec cette génération de monoplaces. Les longues lignes droites combinées à de très grosses zones de freinage pourraient offrir beaucoup d’action, donc nous veillerons à nous mettre dans les meilleures conditions pour entamer ce dernier double rendez-vous européen par un résultat positif."

Pour le directeur général Steve Nielsen, il y a des raisons d’être optimistes pour ce week-end. Deux A526 évoluées avec le meilleur moteur du plateau (Mercedes) à bord, un cocktail qui devrait donner de bonnes choses. Mais Nielsen reste prudent.

"Nous nous rendons à Monza après un retour à la compétition positif à Zandvoort. Nous étions finalement un peu déçus de ne repartir qu’avec deux points, car avec le recul, nous aurions probablement pu en obtenir davantage compte tenu du déroulement de la course dimanche."

"Les évolutions apportées sur la monoplace de Pierre étaient bonnes et ont fonctionné comme prévu, et nous sommes ravis de pouvoir également en équiper celle de Franco cette semaine à Monza. Cela devrait nous donner une base solide pour que nos deux voitures puissent se battre pour les points, mais nous savons qu’il nous reste du travail pour tirer le maximum de notre package."

"Monza est l’un des circuits emblématiques de la Formule 1 et offre généralement des confrontations passionnantes. Nous commencerons le week-end avec Paul Aron au volant à la place de Pierre. Il aura beaucoup de travail à accomplir lors de cette nouvelle séance d’Essais Libres 1 et nous espérons qu’elle nous permettra de bien lancer notre week-end."