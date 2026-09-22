’J’espère qu’Alonso restera’ mais ’nous devrons respecter sa décision’ : De la Rosa dans l’attente

Fernando Alonso n’a toujours pas tranché publiquement la question de son avenir en Formule 1, alors que les spéculations autour d’un éventuel départ vers le WEC à la fin de la saison se poursuivent. Dans un contexte particulièrement difficile pour Aston Martin, confrontée aux conséquences du changement réglementaire de 2026, Pedro de la Rosa refuse toutefois de pousser son compatriote vers une décision et estime que le double champion du monde doit pouvoir choisir librement le moment où il souhaitera se prononcer.

Ambassadeur et consultant d’Aston Martin en Formule 1, Pedro de la Rosa est bien placé pour mesurer l’importance de Fernando Alonso au sein de l’écurie de Silverstone. Alors que les performances de l’équipe sont loin des ambitions affichées en début de saison, l’Espagnol conserve donc une position prudente concernant l’avenir de son compatriote, régulièrement annoncé sur le départ.

Alonso a récemment ajouté une nouvelle ligne à sa longue carrière en devenant le 14e plus vieux pilote de l’histoire de la Formule 1 à inscrire des points, grâce à sa neuvième place au Grand Prix des Pays-Bas. Ce résultat a également permis à Aston Martin de porter à... trois points son total de points inscrits en 2026.

Les difficultés de l’écurie cette saison sont largement documentées. Aston Martin et Honda ont notamment éprouvé des difficultés à s’adapter au nouveau règlement technique, profondément remanié cette année, et Alonso lui-même n’a pas caché publiquement son peu d’enthousiasme à l’égard de cette nouvelle génération de Formule 1.

L’absence de calendrier précis concernant le retour d’Aston Martin parmi les équipes régulièrement capables de marquer des points alimente également les interrogations du pilote espagnol. Pour autant, de la Rosa ne souhaite pas spéculer à sa place.

"Ce que j’essaie de faire avec Fernando, c’est de ne pas lui demander s’il va rester ou non, s’il va continuer dans le sport ou non," explique-t-il. "Je pense que la meilleure façon de faire, puisque nous sommes de bons amis et que nous nous connaissons bien, est simplement de le laisser faire et de prendre la décision avec laquelle il se sentira le plus à l’aise."

L’ancien pilote de Formule 1 reconnaît que, personnellement, il souhaiterait évidemment voir Alonso poursuivre l’aventure, mais estime que cette préférence ne doit pas peser dans le choix du principal intéressé.

"Il sait que nous aimerions beaucoup qu’il reste. Il sait que je veux qu’il reste, mais nous devons simplement le respecter, lui donner de l’espace pour prendre la meilleure décision possible pour lui-même. Voilà où nous en sommes," poursuit de la Rosa.

Au-delà de ses performances en piste, encore capables de s’exprimer lorsque la voiture lui offre les moyens de le faire, Alonso continue selon lui d’apporter une contribution particulièrement importante au fonctionnement de l’écurie.

"J’adore simplement travailler avec lui. Nous nous connaissons et je pense que Fernando apporte énormément de choses à l’équipe. Pas seulement sa vitesse pure, mais aussi son retour d’informations, qui est exceptionnel. Il permet également de définir les priorités. Il est très clair sur ce dont l’équipe a besoin et à quel moment," détaille-t-il.

"Dans un monde soumis au plafond budgétaire, je pense que c’est extrêmement précieux," estime de la Rosa.

"Et avec Fernando, vous savez, nous étions à Madrid, sur un nouveau circuit, et après quelques tours seulement avec lui, vous savez à quel point vous êtes compétitif et à quel point n’importe quel pilote peut exploiter cette voiture jusqu’à ses limites. Alors attendons de voir ce qui va se passer."

De la Rosa a également livré, sur le ton de la plaisanterie, une raison beaucoup plus personnelle pour laquelle il aimerait voir Alonso rester chez Aston Martin et poursuivre en Formule 1.

"L’une des raisons pour lesquelles je suis revenu travailler en Formule 1, c’est pour travailler avec Fernando. Alors j’espère qu’il restera !" lance-t-il.

L’ancien pilote McLaren et Sauber préfère néanmoins revenir rapidement à l’essentiel : avant même de se demander qui pilotera pour Aston Martin à l’avenir, l’équipe doit surtout fournir à ses pilotes une monoplace capable de leur permettre de démontrer leur potentiel.

"Attendons de voir. Quoi qu’il en soit, nous ne devons pas oublier que nous devons donner à nos pilotes un meilleur ensemble," souligne-t-il.

"Je pense que c’est la clé. Peu importe qui vous avez, vous devez leur donner une voiture avec laquelle ils peuvent réellement prendre du plaisir, exploiter les limites et obtenir de bons résultats."