Le Qatar maintient ses préparatifs pour un Grand Prix F1 en fin de saison

Alors que le mois de septembre vient de débuter, la Formule 1 entre dans une période décisive pour la construction de la fin de son calendrier 2026. Les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi sont toujours officiellement programmés comme les deux dernières manches de la saison, mais un scénario de repli en Europe se prépare en parallèle, avec Imola et Portimão comme principales options envisagées.

Cette incertitude est directement liée au conflit ayant éclaté au Moyen-Orient et à ses conséquences sur le calendrier de la Formule 1. Le début de la saison avait notamment été perturbé par l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite.

Alors que Bahreïn doit retrouver sa place au calendrier, notamment grâce au financement d’une manche organisée en Malaisie sous l’appellation de Grand Prix de Bahreïn, la question de la fin de saison reste donc ouverte.

Septembre constitue à ce titre un mois particulièrement important. La Formula One Management (FOM) doit en effet prendre une décision sur la manière dont la saison 2026 s’achèvera entre la mi et la fin septembre.

À ce stade, Losail conserve toutefois sa position affichée depuis le début de la saison : le circuit qatari se dit prêt à accueillir la Formule 1 plus tard dans l’année si la discipline décide de maintenir son calendrier actuel.

Le président du circuit international de Losail, Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai, a confirmé que la volonté d’organiser l’épreuve n’avait pas changé.

"Il convient de dissocier la géopolitique des capacités du Qatar en matière d’organisation d’événements sportifs. Le Qatar a prouvé qu’il était capable d’accueillir de grands événements sportifs internationaux en toute sécurité et selon les normes les plus élevées. Le pays est sûr depuis plusieurs mois maintenant."

"Notre aéroport est opérationnel à 100 %, y compris pour les vols en transit entre l’Asie et l’Europe."

"Le plan est donc d’avoir la course," a-t-il déclaré.

Le circuit continue ainsi de préparer activement ses prochaines échéances internationales, notamment le MotoGP, tout en maintenant ses échanges avec la Formule 1.

"Nous sommes en pleine préparation et nous préparons le MotoGP, et c’est la même chose pour nos discussions avec la Formule 1," a ajouté Al Mannai.

Le responsable qatari reconnaît toutefois que la situation géopolitique empêche toute certitude à long terme. Le contexte demeure susceptible d’évoluer rapidement, malgré une période relativement calme.

"Bien sûr, il y a des choses que nous ne pouvons pas prévoir. C’est difficile. Nous ne savons pas ce qui va se passer."

"La situation a été mouvante, même si elle est restée vraiment calme jusqu’à présent. Cela dépendra de ce qui se passera au cours des deux prochains mois environ."

Pour Losail, l’incertitude ne doit cependant pas conduire à suspendre les préparatifs. Le circuit entend conserver la capacité d’accueillir la Formule 1 si celle-ci confirme son passage au Qatar.

"Pour nous, nous ne pouvons pas arrêter ou suspendre les préparatifs. Nous devons être prêts dans les temps," a insisté le président du circuit.

"Nous avançons étape par étape pour observer la situation et l’évaluer. Mais jusqu’à présent, tout va bien. Tout est validé."

Ces propos interviennent alors que le Qatar avait déjà été directement touché par les conséquences du conflit sur le calendrier d’une autre grande compétition internationale de sport automobile.

Le Championnat du monde d’Endurance de la FIA avait été la première grande discipline internationale à subir directement les conséquences du conflit dans la région. Son Prologue ainsi que l’ouverture de la saison, initialement prévus au Qatar en mars, avaient été reportés.

Le WEC avait finalement renoncé à organiser ses manches prévues au Qatar et à Bahreïn. Les deux épreuves avaient été remplacées par des rendez-vous à Barcelone et Monza.

La situation n’empêche toutefois pas le Qatar de regarder déjà au-delà de la saison 2026.

La QMMF, la fédération qatarie de sport automobile et motocyclisme, affirme ainsi que Losail accueillera le Prologue et l’ouverture de la saison 2027 du WEC en mars prochain.

"Nous sommes ravis de faire notre retour en tant qu’épreuve d’ouverture en 2027 ; nous avons hâte d’y être," a déclaré Al Mannai.

"Le Qatar ne tourne pas le dos aux courses d’endurance en raison d’une saison difficile. Notre engagement s’inscrit dans la durée."

Cette perspective constitue un signal important quant à la volonté du Qatar de maintenir Losail comme l’un des rendez-vous majeurs du sport automobile international, malgré les incertitudes qui entourent encore la fin de la saison 2026 de Formule 1.

Pour la F1, le compte à rebours est donc lancé. Avec septembre désormais entamé, la FOM doit trancher dans les prochaines semaines entre le maintien du scénario initial, avec le Qatar puis Abu Dhabi en conclusion de la saison, et l’activation d’un plan de secours européen, qui pourrait notamment conduire le paddock à Imola ou Portimão.