Hadjar s’est ’remis avec succès de sa blessure’ au poignet selon Red Bull

Après trois Grands Prix passés à l’écart en raison d’une blessure au poignet, Isack Hadjar est désormais prêt à retrouver le baquet de la Red Bull RB22. L’écurie autrichienne a confirmé ce matin l’information que nous vous donnions hier soir : le retour du Français pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, sur le circuit urbain de Bakou. Son absence avait débuté après une blessure contractée à l’entraînement avant le Grand Prix des Pays-Bas, obligeant Red Bull à modifier à plusieurs reprises sa composition de pilotes.

Hadjar s’était blessé au poignet lors d’une séance d’entraînement précédant le rendez-vous de Zandvoort, le premier Grand Prix disputé après la pause estivale. Depuis, le Français avait manqué trois courses consécutives, laissant sa place à Liam Lawson au sein de Red Bull.

Avant d’envisager son retour à la compétition, Hadjar avait notamment échangé avec Marc Márquez afin de bénéficier des conseils du sextuple champion du monde MotoGP sur la manière d’aborder une reprise après une blessure.

L’Espagnol lui avait recommandé de ne pas précipiter son retour. Márquez connaît particulièrement bien les difficultés liées à une reprise trop rapide, après avoir lui-même vécu une expérience douloureuse à la suite de sa fracture de l’humérus droit en 2020.

Après trois Grands Prix d’absence, Hadjar estime désormais être suffisamment remis pour reprendre le volant d’une Formule 1. Après la fuite d’hier soir, Red Bull a officiellement confirmé sa présence à Bakou ce mardi.

"Red Bull Racing est ravie d’accueillir Isack de nouveau ce week-end," indique l’écurie dans un communiqué confirmant le retour du Français.

Red Bull précise également que le pilote a achevé avec succès sa récupération et qu’il reprendra ses activités dès le début du week-end en Azerbaïdjan.

"Après s’être remis avec succès de sa blessure au poignet, Isack reprendra la compétition sur le circuit urbain de Bakou jeudi."

Le retour d’Hadjar entraîne également un autre changement dans la composition des pilotes du clan Red Bull. Appelé en renfort pour les trois derniers Grands Prix, Liam Lawson va quitter l’écurie principale et retrouver Racing Bulls pour la suite de la saison aux côtés d’Arvid Lindblad.

Red Bull a tenu à saluer le travail effectué par le Néo-Zélandais pendant cette période particulièrement délicate, celui-ci ayant dû reprendre le volant de la RB22 dans des circonstances imprévues.

"L’équipe souhaite sincèrement remercier Liam pour son professionnalisme, son engagement et son travail acharné au cours des trois dernières courses," écrit Red Bull.

"Appelé en renfort dans des circonstances difficiles, il a réalisé des performances impressionnantes et apporté une contribution précieuse à l’équipe."

"Nous lui souhaitons tout le meilleur alors qu’il retrouve Visa Cash App Racing Bulls."

La conséquence directe de cette réorganisation concerne également Yuki Tsunoda. Le Japonais avait temporairement rejoint Racing Bulls afin de remplacer Lawson pendant que ce dernier occupait le baquet Red Bull à la place d’Hadjar.

Avec le retour du Français et le retour de Lawson chez Racing Bulls, la période de remplacement de Tsunoda au sein de l’écurie s’achève donc.

Tsunoda aura disputé trois Grands Prix avec Racing Bulls durant cette période et inscrit un seul point. Il a obtenu ce résultat à Monza, où il a terminé à la dixième place.