Red Bull et Verstappen peuvent-ils enfin créer la surprise à Monza ?

Red Bull se rend à Monza avec un regain d’optimisme autour des chances de Max Verstappen de s’illustrer sur l’un des circuits les plus atypiques de la saison. Les caractéristiques du tracé italien, qui privilégient l’efficacité aérodynamique et la vitesse de pointe, pourraient convenir à la RB22, tandis que la pénalité infligée à Kimi Antonelli pour l’introduction de nouveaux éléments moteur pourrait également ouvrir une opportunité au quadruple champion du monde. Mais au sein même de Red Bull, Helmut Marko se montre beaucoup plus prudent.

Ancien pilote de Formule 1, Christijan Albers estime en effet que Monza pourrait offrir à Verstappen l’une de ses meilleures occasions de la saison de gagner au moins une fois. Les longues lignes droites et les faibles niveaux d’appui requis sur le circuit italien correspondent, selon lui, aux qualités actuelles de la monoplace autrichienne.

"Fondamentalement, il est presque impossible de prédire comment va se dérouler le week-end du Grand Prix d’Italie," a d’abord reconnu Albers dans les colonnes du Telegraaf. "Mais je suis certain que Red Bull peut être compétitive avec Max. Elle est incroyablement forte sur les circuits où le niveau d’appui est faible."

Le Néerlandais s’appuie notamment sur ce que Verstappen a démontré à Spa-Francorchamps, autre tracé où l’efficacité en ligne droite joue un rôle majeur. La performance de la RB22 dans ces conditions lui permet donc d’envisager une nouvelle démonstration de force en Italie.

"La voiture de Max est rapide dans les lignes droites," a souligné Albers. "Je pense donc qu’ils seront compétitifs en Italie."

L’ancien pilote va même plus loin dans ses prévisions et imagine Verstappen capable de surprendre le paddock dans le Temple de la Vitesse.

"Je pense que Max peut réussir l’une des grandes surprises de la saison 2026 à Monza," estime-t-il.

À cette efficacité intrinsèque de la Red Bull pourrait s’ajouter un élément extérieur particulièrement favorable. Kimi Antonelli, actuel leader du championnat, doit en effet prendre une pénalité sur la grille à Monza afin de permettre à Mercedes d’introduire de nouveaux éléments moteur.

"À mon avis, Max a également de bonnes chances à Monza parce qu’Antonelli doit purger sa pénalité pour l’installation de nouvelles pièces moteur," a ainsi expliqué Albers.

L’horizon du Néerlandais est beaucoup moins favorable au-delà de Monza.

"À mon avis, cela se jouera probablement entre Kimi Antonelli chez Mercedes et Lando Norris chez McLaren," a-t-il pronostiqué pour la suite de la saison.

Une lecture qui contraste fortement avec celle d’Helmut Marko. L’ancien conseiller de Red Bull a refroidi les espoirs de victoire de Verstappen à Monza, estimant que le Grand Prix d’Italie arrive probablement trop tôt pour permettre à l’équipe de viser le sommet.

Interrogé par le quotidien autrichien Österreich, Marko s’est appuyé sur l’écart observé lors du Grand Prix des Pays-Bas.

"Sur le court circuit de Zandvoort, nous étions à quatre ou cinq dixièmes de seconde," a-t-il rappelé.

"C’est une éternité. Pour moi il sera difficile de gagner."

Plutôt que Monza, l’Autrichien voit plusieurs rendez-vous ultérieurs comme de meilleures opportunités pour Red Bull et Verstappen.

"Notre meilleure chance pourrait être au Texas, à Las Vegas ou au Mexique," a-t-il estimé.

Marko s’est également montré très critique envers le système actuel de développement des unités de puissance, baptisé ADUO. Red Bull-Ford est en effet devenue à deux reprises la référence du classement des groupes propulseurs établi par la FIA, ce qui a alimenté les débats sur la pertinence du dispositif.

"Ces règlements sont dépassés et doivent être modifiés immédiatement," a lancé Marko.

"Le groupe propulseur se compose d’un moteur à combustion interne, d’un moteur électrique, de logiciels et d’une batterie. Red Bull n’a certainement pas le meilleur groupe propulseur si on prend tout au global."

Les difficultés de Red Bull ne se limitent toutefois pas au moteur. Marko estime également que l’équipe a souffert de la direction prise dans le développement de son châssis, après un début pourtant encourageant.

"Ils n’ont pas si mal commencé, mais ensuite les choses ont pris la mauvaise direction, par deux fois," a-t-il expliqué.

"Une erreur de développement peut déjà coûter cher dans le cadre de la réglementation financière actuelle. La reproduire à plusieurs reprises rend la situation encore plus complexe pour une équipe qui doit respecter un plafond budgétaire strict."

La question du départ d’Adrian Newey, architecte historique des succès de Red Bull, a également été abordée. Marko a toutefois défendu le groupe technique resté en place à Milton Keynes, rappelant que l’équipe avait déjà démontré qu’elle pouvait fonctionner sans le Britannique.

"L’équipe a déjà prouvé l’année dernière, lorsqu’elle a perdu de peu le championnat du monde sans Newey, qu’elle en était capable," a-t-il souligné.

"Mais comme vous le savez, je ne suis désormais qu’un spectateur à distance. J’ai des informations et des contacts, j’en sais un peu plus que vous, mais pas à tous les niveaux."

Enfin, l’Autrichien est revenu sur un autre épisode marquant du Grand Prix des Pays-Bas : le spectaculaire accident de Verstappen. Le quadruple champion du monde avait perdu le contrôle de sa monoplace, se retrouvant perpendiculaire à la trajectoire, une situation qui aurait pu avoir de lourdes conséquences avec les voitures suivantes.

"J’ai été assez effrayé lorsque la voiture s’est retrouvée de travers," a admis Marko.

"Heureusement, il y avait une certaine distance avec les voitures derrière et, heureusement, Lawson a très bien réagi."

"Si quelqu’un percute une voiture qui est de travers comme cela, cela peut être vraiment dangereux."

Marko a enfin commenté la prolongation de Verstappen chez Red Bull jusque fin 2030.

"C’est le bon signal, exactement au bon moment. Cela apportera calme et stabilité à l’équipe, mais tout est une question de performance et les émotions sont vives. C’est le résultat qui compte le plus, il a certainement dû exposer ses conditions."

"Max est le visage de toute l’équipe, une figure de proue pour le recrutement aussi, c’est un facteur crucial car tout ingénieur ambitieux souhaite travailler avec le meilleur pilote."