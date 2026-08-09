Crawford aimerait être titulaire en 2027 et ’rêve’ de F1 dans un futur proche

Jak Crawford, a révélé que c’était son rêve de courir en Formule 1, alors qu’il dispute sa troisième année sous les mêmes couleurs. Le pilote de réserve d’Aston Martin F1 s’est félicité d’avoir de belles opportunités, notamment avec des EL1 et énormément de travail en simulateur. Et s’il espère avoir une chance de gagner sa place de titulaire en Formule 1 en 2027, il veut surtout trouver un baquet à temps plein pour faire la course.

Les efforts de Crawford ont été essentiels pour aider l’AMR26 à devenir plus fiable et compétitive, mais il admet que la compétition lui manque et qu’il aimerait pouvoir retrouver les luttes en piste.

"Je veux courir à plein temps" a déclaré Crawford à Motorsport Week. "Bien sûr, je veux courir en Formule 1 à plein temps. Et j’aimerais, bien sûr, que ce soit avec Aston. Si ce n’est pas le cas, avec quelqu’un d’autre, vous savez, c’est mon rêve."

"Mais si je suis dans le même rôle l’année prochaine, j’aimerais essayer de faire une autre catégorie, que ce soit l’IndyCar, la Formule E ou le championnat du monde d’endurance."

"Il y a beaucoup de choses qui m’intriguent. Et je pense que ce serait bien à faire si cela peut s’intégrer là-dedans. Bien sûr, je veux que ce soit ma priorité principale, mais j’aimerais aussi pouvoir piloter des voitures rapides."

L’an dernier, il était réserviste pour Andretti en Formule E, ce qui lui a également donné des opportunités d’apprendre la gestion d’énergie, et cela lui sert aujourd’hui.

"J’étais, oui, pilote de réserve et d’essais pour Andretti la saison dernière, la saison de Formule E. Alors, oui, j’avais beaucoup d’expérience, en faisant toute la préparation pour les événements de course et, en étant présent aux courses et avec cette dynamique étrange qu’est la course."

"Et je pense que lorsque j’ai, vous savez, piloté les voitures pour la première fois, ces voitures de 26 dans le simu, vous savez, il y a plus d’un an et demi maintenant, même plus que cela, vous savez, nous tirions quelque chose de la Formule E, de ce que j’avais appris en Formule E."

"Vous savez, il y a aussi d’autres ingénieurs dans notre équipe qui ont travaillé en Formule E auparavant. Donc vous prenez toutes ces idées différentes issues des différentes expériences que chacun a eues et vous essayez de trouver les meilleures solutions pour toutes, surtout au début quand c’était si difficile."

"Maintenant, j’ai l’impression que tout le monde, toutes les équipes, tous les motoristes, ils ont tous trouvé la même voie. Ils ont tous trouvé la meilleure façon de gérer ce truc de gestion de l’énergie. Donc, oui, clairement cela m’a aidé au début à comprendre comment être efficace, je pense, aussi."

Le pilote américain apprécie énormément être proche de Fernando Alonso et Lance Stroll, avec qui il travaille étroitement pour aider Aston Martin à progresser.

"Oui, c’est plutôt cool qu’ils aient autant d’expérience et autant d’histoires. Et il semble toujours que peu importe le moment, le sport automobile est toujours le même, que ce soit maintenant ou il y a 20 ans quand Fernando, vous savez, gagnait en Formule 1. J’ai l’impression que, d’après ce qu’il a dit, ça n’a pas beaucoup changé."

"Les principes sont toujours les mêmes, ce qui est cool, je trouve. Je fais évidemment beaucoup de pilotage dans le simulateur, donc je suis capable d’aller les voir avant chaque course et de leur expliquer tout ce qui s’est passé dans le simulateur et comment cela se ressent par rapport à la piste et presque ce à quoi ils peuvent un peu s’attendre pour les courses et tout ça."

A 21 ans, Aston Martin lui a dit qu’il est libre de chercher un poste de titulaire l’année prochaine : "Vous savez, ils m’ont dit que si je suis dans le même rôle l’année prochaine, ils aimeraient que je coure."

"Ils veulent aussi que je sois prêt à courir, et dans tous les cas, à moins que je ne doive prendre un baquet à temps plein, ou sauter dans le baquet à tout moment pendant la saison, ils veulent que je sois préparé. Donc, vous savez, cela vient aussi d’eux pour s’assurer que je suis prêt. Ils veulent que je coure."