Le pilote de F1 qui a sauvé son équipe… avant d’être remercié

Sergio Pérez a connu plusieurs tournants majeurs au cours de sa carrière en Formule 1, mais peu ont été aussi marquants que son éviction de l’équipe qu’il avait lui-même contribué à sauver. Désormais pilote Cadillac après son retour sur la grille en 2026, le Mexicain est revenu avec franchise sur les circonstances qui ont conduit à son départ de Racing Point, future Aston Martin, une décision qu’il affirme comprendre malgré l’amertume qu’elle a laissée.

L’actuelle écurie Aston Martin trouve ses origines dans Force India, devenue Racing Point avant d’adopter l’identité du constructeur britannique. Et Pérez a joué un rôle déterminant dans cette transition.

À l’époque où Force India traversait une grave crise financière, le pilote mexicain avait volontairement déclenché la mise sous administration judiciaire de l’équipe afin de la protéger d’une procédure de liquidation. Cette démarche avait ensuite permis au milliardaire canadien Lawrence Stroll de racheter l’écurie et d’assurer sa survie.

À partir de 2019, l’équipe est devenue Racing Point, avec Pérez associé à Lance Stroll, le fils du nouveau propriétaire, arrivé en provenance de Williams. Tout semblait alors indiquer que le Mexicain ferait partie du projet à long terme.

Deux ans plus tard, Racing Point s’est transformée en Aston Martin. Pourtant, contre toute attente, Pérez n’a pas été conservé. À sa place, Sebastian Vettel, tout juste libéré par Ferrari, a été recruté pour épauler Lance Stroll.

"Cela a été difficile," reconnaît Pérez.

"J’avais un contrat de trois ans avec l’équipe, avec des options, et mon avenir devait se construire avec cette structure, dans laquelle j’avais passé pratiquement toute ma carrière et que j’avais aidée à racheter."

"Je pensais vraiment que j’allais faire partie de ce projet avec Lawrence et Lance."

Mais l’apparition sur le marché d’un quadruple champion du monde a totalement changé la donne.

"Puis Sebastian est devenu disponible. Un quadruple champion du monde s’est retrouvé libre et j’ai compris que c’était ainsi que fonctionne ce sport. Je savais qu’il représenterait une opportunité très intéressante pour Lawrence."

Le choix était alors simple pour le propriétaire de l’équipe.

"Il avait une option sur mon contrat. Il ne l’a pas activée et il a choisi Sebastian."

Même s’il a accepté cette décision avec lucidité, Pérez en a tiré une conclusion sur le fonctionnement de la Formule 1.

"Je me suis dit : ’Il n’y a pas de loyauté dans ce sport’. Je ne l’ai pas pris personnellement. En réalité, j’entretiens toujours d’excellentes relations avec toutes les personnes chez Aston."

Loin de se laisser abattre, le Mexicain a préféré se concentrer sur ce qu’il pouvait contrôler : ses performances en piste. Cette réaction allait rapidement porter ses fruits.

À la fin de la saison 2020, Pérez décroche la première victoire de sa carrière lors du Grand Prix de Sakhir, l’avant-dernière manche du championnat. Un succès qui change complètement sa trajectoire.

"Je me suis dit : ’Que puis-je faire maintenant ?’ Je me suis simplement concentré sur ce que je pouvais maîtriser, c’est-à-dire performer en piste et voir ce qui allait se passer."

"S’il y avait une bonne opportunité pour l’année suivante, je la saisirais. Sinon, je prendrais une année sabbatique avant de revenir, parce qu’il y avait déjà un certain intérêt pour cette option. J’avais quelques alternatives, mais pas immédiatement pour l’année suivante."

"J’ai fini par gagner cette course en fin de saison, et c’est alors que Red Bull est venu."

Red Bull, l’équipe qu’il n’imaginait jamais rejoindre

Ironiquement, l’équipe à laquelle Pérez pensait le moins appartenir est devenue celle qui lui a offert la plus grande opportunité de sa carrière.

"La seule équipe pour laquelle je pensais ne jamais courir était Red Bull, parce qu’ils faisaient toujours confiance à leurs pilotes issus de leur académie. Et finalement, je me suis retrouvé pilote Red Bull."

Le pari s’est révélé payant. Entre 2021 et 2024, Pérez a remporté cinq Grands Prix sous les couleurs de l’écurie de Milton Keynes et a largement contribué à plusieurs succès de l’équipe. Une baisse de performances a toutefois conduit à son départ à l’issue de la saison 2024.

Après une année loin de la grille, le Mexicain a effectué son retour en Formule 1 en 2026 avec la nouvelle équipe Cadillac, bouclant ainsi un parcours marqué par plusieurs rebondissements.