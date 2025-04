Sainz et Hamilton ne sont pas surpris de l’attitude de Red Bull envers Lawson

Carlos Sainz a déclaré que la nouvelle du départ de Liam Lawson de chez Red Bull Racing après seulement deux manches ne l’avait pas surpris.

L’ancien membre de l’équipe junior Red Bull a déclaré que la décision de renvoyer Lawson si tôt dans l’équipe junior est typique de la gestion du programme des jeunes pilotes.

"Je pense que ce n’est pas nouveau. C’est juste Red Bull, la façon dont les choses sont gérées et dont les choses se passent chez Red Bull."

"On l’a vu ces dix dernières années en Formule 1, et depuis que je suis en F1, c’est comme ça que ça se passe. Un jour, on a une opportunité, et le lendemain, si on ne fait pas exactement ce qu’on attend de nous, on passe à un niveau supérieur ou inférieur."

Sainz a passé près de trois saisons au volant dans une F1 de la deuxième écurie de Red Bull avant de quitter l’équipe. Si Max Verstappen, son premier coéquipier en F1, a été promu chez Red Bull dès sa deuxième saison, l’écurie n’a jamais fait de même pour Sainz et n’a pas saisi l’occasion de le recruter pour remplacer Sergio Perez, en difficulté, l’année dernière.

Cependant, Sainz a refusé de dire si Red Bull manquait actuellement de coéquipiers compétents pour Verstappen, faute de lui avoir donné sa chance.

"Tout le monde dit que c’est le métier le plus difficile en Formule 1 d’être aux côtés de Max dans une voiture qu’il connaît si bien. Si c’est ce que les gens disent, je suppose que c’est une bonne chose pour moi, mais en même temps, je m’en fiche, car je suis là où je veux être maintenant et dans une bonne position pour mon avenir, pour moi-même, et j’ai hâte de voir où nous allons."

Lewis Hamilton a aussi été invité à donner son avis sur les choix de Red Bull.

"Je ne suis pas surpris de voir cela de leur part. Je n’ai pas vraiment d’avis là-dessus. Yuki et Liam sont deux excellents pilotes. Je pense que nous avons beaucoup d’excellents pilotes ici, en particulier des jeunes pilotes talentueux."

"Il y a naturellement beaucoup de pression sur les jeunes qui arrivent. Il est impossible de maîtriser pleinement une voiture qui n’est pas forcément facile à piloter. Lui donner deux courses seulement pour ça, c’est assez dur."

Pour Oscar Piastri, "deux courses, ce n’est pas long pour comprendre les choses."

"J’ai beaucoup couru contre Liam en catégories junior et ces deux courses n’étaient pas représentatives de ce dont il est capable. De mon côté, j’ai de la pression pour être performant, mais ça vient de mon côté. J’ai eu la chance d’être performant lors du deuxième week-end, et le premier n’était pas mauvais, donc ça me donne beaucoup de confiance. Des fois, il vous faut juste une bonne séance et ça vous relance en matière de confiance."

Kimi Antonelli, qui est lui un jeune pilote débutant chez Mercedes F1, reconnait que la pression n’est pas facile à gérer, surtout dans un top team.

"Bien sûr, en tant que débutants, on a l’impression d’être soumis à beaucoup de pression. Et un top team, on sait ce que ça représente. Personnellement, j’ai de la chance, car je suis entouré de bonnes personnes et d’une bonne équipe qui me soutient à fond. Je ne ressens donc pas trop cette pression. C’est plutôt une pression que je me mets moi-même, car je veux performer. Mais évidemment, la F1, ça peut être assez brutal parfois."

"C’est la Formule 1 parce qu’on court au plus haut niveau. Et quand on court au plus haut niveau, les gens attendent aussi de vous que vous soyez performant."

"Parce que dans mon cas, comme dans celui de certains autres pilotes, nous représentons aussi une marque."

"Il est donc évident que nous devons répondre à ces attentes et, par conséquent, performer. Ce n’est donc pas facile, car, comme je l’ai dit, le niveau est très élevé. La pression peut être forte, mais il faut aussi la gérer. Ca fait partie du job. Il n’y a pas que le coup de volant."