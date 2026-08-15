Perez demande à Cadillac F1 et Budkowski de ’repenser tous les processus’

Cadillac avait jusqu’ici réussi à déjouer les pronostics pour sa première saison en Formule 1, en se rapprochant peu à peu des équipes plus expérimentées devant elle. Mais le Grand Prix de Hongrie a rappelé les limites actuelles de l’écurie américaine. Reléguée au fond de la hiérarchie après les progrès d’Aston Martin, elle doit désormais accélérer son développement, et Sergio Perez estime qu’une remise en question profonde de ses méthodes est devenue nécessaire.

Pour une équipe qui découvre la Formule 1, Cadillac avait pourtant réalisé une première moitié de saison particulièrement encourageante. Beaucoup s’attendaient à voir la nouvelle venue occuper régulièrement la dernière place avec plusieurs secondes de retard sur l’équipe juste devant elle, comme cela avait notamment été le cas pour les trois nouvelles écuries arrivées en 2010.

La réalité s’est révélée bien différente. Cadillac a régulièrement été en mesure de faire peur à Aston Martin et même à Williams, confirmant la pertinence du travail réalisé avant et depuis ses débuts. La nette progression d’Aston Martin grâce à une évolution attendue de longue date a cependant modifié la hiérarchie, tandis que Cadillac a été repoussée en fond de peloton en Hongrie.

Cette situation n’enlève rien à la réussite de l’écurie américaine jusqu’ici, mais Sergio Perez, habitué à évoluer aux avant-postes durant ses quatre années chez Red Bull, en attend naturellement davantage.

Le Mexicain estime surtout que Cadillac doit progresser dans sa capacité à faire évoluer sa monoplace. Pour lui, le principal problème ne réside pas nécessairement dans une faiblesse ponctuelle de la voiture, mais dans la vitesse à laquelle l’équipe parvient à identifier puis à exploiter les gains de performance.

"Il nous a été très difficile de nous développer," reconnaît Perez.

"Je pense que nous n’avons tout simplement pas suffisamment développé la voiture."

Une situation qui a poussé l’écurie à revoir son fonctionnement interne afin de pouvoir accélérer le rythme de ses évolutions. Cadillac a donc créé la surprise en se séparant de son directeur d’équipe Graeme Lowdon et en nommant Marcin Budkowski pour lui succéder. L’ancien directeur exécutif d’Alpine apporte avec lui une solide expérience technique et plusieurs décennies passées au plus haut niveau du sport automobile.

"Avec Marcin, nous devrons évidemment repenser tous nos processus pour nous assurer que nous sommes capables de nous développer beaucoup plus efficacement, parce qu’en Formule 1, tout repose sur le développement," explique Perez.

"Je pense que c’est là que nous manquons un peu de quelque chose. Évidemment, en tant que nouvelle équipe, nous n’avons probablement pas développé la voiture autant que nous l’aurions souhaité."

Cette remarque prend une importance particulière alors que Cadillac doit désormais construire une structure capable de progresser rapidement, et pas seulement de survivre à sa première saison.

Le changement de direction intervenu pendant cette pause estivale doit donc donner une nouvelle impulsion au projet. Budkowski a d’ailleurs affiché dès sa nomination son ambition d’insuffler une "mentalité de vainqueur" au sein de l’équipe.

Cette nouvelle organisation devra notamment permettre à Cadillac de transformer plus rapidement les informations recueillies par ses pilotes et ses ingénieurs en évolutions concrètes sur la monoplace.

Pour Perez, l’objectif était précisément de réduire davantage l’écart avec les équipes établies au fil des premières évolutions de la saison. Mais les progrès réalisés n’ont pas été à la hauteur de ses attentes.

Lorsqu’il lui est demandé s’il espérait davantage des évolutions apportées jusqu’ici, malgré une marge relativement stable avec les meilleures équipes, le Mexicain répond sans détour : "Évidemment, oui. Nous voulions réduire davantage l’écart. Nous sommes simplement encore un peu trop loin derrière."

"La bonne chose, c’est qu’il y a des soucis très clairs et si nous parvenons à les résoudre, nous apporterons beaucoup de performance rapidement. C’est donc le point positif."