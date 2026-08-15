Comment Lindblad s’est adapté à la F1 en seulement six mois

À seulement 18 ans, Arvid Lindblad s’est déjà installé comme l’une des révélations de la saison 2026 de Formule 1. Arrivé chez Racing Bulls avec une ascension fulgurante derrière lui, le Britannique n’a pas attendu pour se mesurer aux champions du monde, atteindre régulièrement la Q3 et inscrire des points. À l’heure de la pause estivale, il revient sur une première moitié de saison aussi intense qu’inattendue, entre pression, apprentissage, rivalité avec Liam Lawson et découverte d’un nouveau quotidien.

L’histoire avait pourtant commencé bien avant son arrivée en Formule 1. En 2021, alors qu’il participait à une épreuve de karting en Italie, Lindblad avait repéré Lando Norris dans le paddock. Le Britannique, alors déjà pilote McLaren, était présent pour lancer sa propre équipe de karting.

Lindblad s’était approché de lui avec une confiance étonnante pour un pilote encore très jeune.

"Je veux que tu te souviennes de moi ! Je te reverrai dans cinq ans," lui avait-il lancé.

Cinq ans plus tard, la prédiction s’est réalisée. Lindblad partage désormais la grille de départ avec Norris, devenu entre-temps champion du monde en titre. Entre les deux moments, le Britannique a connu une progression particulièrement rapide, remportant des courses en Formule 4, en Formule 3 et en Formule 2, tout en décrochant un titre en Formula Regional.

Son arrivée en Formule 1 n’a donc pas été celle d’un débutant ayant besoin de plusieurs mois pour prendre ses marques. Dès son premier Grand Prix, à Melbourne, les doutes sur sa préparation ont commencé à disparaître.

Lindblad a atteint la Q3 dès son premier week-end, avant de se retrouver troisième au premier tour et de finalement franchir la ligne d’arrivée à la huitième place. Depuis, sept autres apparitions en Q3 sont venues s’ajouter à son bilan, tandis qu’il a inscrit des points lors de six Grands Prix consécutifs, de Monaco à la Hongrie.

Le pilote de 19 ans a toutefois terminé derrière Lawson lors de cinq de ces 6 courses.

"C’est évidemment une statistique intéressante, pas en ma faveur, mais je pense que, dans l’ensemble, cette première moitié de saison a été très solide. J’ai connu de nombreux moments forts où j’ai pu démontrer mon potentiel. Je n’ai aucun doute quant à ces bonnes performances. Certes, j’ai montré de belles choses, mais je suis tout à fait conscient qu’il y a des points que je peux encore améliorer."

Ces résultats ont tout de même contribué à installer Racing Bulls à la cinquième place du championnat des constructeurs à la mi-saison.

Lorsqu’il dresse le bilan de cette première moitié de saison, Lindblad reconnaît que la réalité a même dépassé ses attentes.

"Définitivement et plus encore. J’ai l’impression d’avoir vécu beaucoup de beaux moments, même sur une période aussi courte. L’équipe a été incroyable, elle m’a vraiment bien accueilli et m’a énormément aidé à prendre mes marques."

"Je l’ai beaucoup dit, mais je vis mon rêve cette année. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé et que je voulais voir devenir réalité, donc c’est très amusant et très spécial."

Parmi tous les souvenirs accumulés en quelques mois, Melbourne occupe évidemment une place à part. Premier Grand Prix, premières qualifications, premiers points et surtout un week-end qui a fait prendre conscience à Lindblad de la réalité de son nouveau statut.

"Melbourne a certainement été le moment le plus spécial, simplement parce que c’était le premier Grand Prix et à cause de la manière dont s’est déroulé le week-end. C’est l’un de ceux où je suis devenu un peu ému avant la course."

"Ensuite, il y a eu des moments sur certains des nouveaux circuits pour moi, Shanghai et Suzuka… En tournant dessus, je me disais : ’C’est tellement cool. J’y ai joué tellement de fois sur les jeux de Formule 1 et maintenant je fais ça en vrai’. C’est beaucoup plus étroit dans la vraie vie que dans le jeu !"

Silverstone a constitué une autre étape symbolique.

"Je dirais que le prochain vrai moment sentimental a été Silverstone. J’ai regardé cette course tellement de fois à la télévision chez moi. Je me souviens simplement d’avoir été sur la grille, d’être dans la course, et de m’être dit : ’Waouh, c’est vraiment en train d’arriver’."

Norris, Hamilton et une entrée directe dans le grand monde

Lindblad n’a pas non plus pris le temps de s’acclimater avant de se retrouver au milieu de pilotes établis. Dès les premiers tours de son premier Grand Prix à Albert Park, il s’est retrouvé roue contre roue avec Lando Norris et Lewis Hamilton.

S’il a progressivement reculé lorsque les monoplaces les plus rapides ont commencé à exprimer leur avantage, l’expérience n’en demeure pas moins marquante.

Le Britannique se souvient notamment de sa première expérience avec Hamilton lors d’une séance d’essais libres disputée l’année précédente.

"Je me souviens que l’année dernière, lorsque j’ai fait ma première EL1 avec Red Bull à Silverstone, j’étais dans un tour de rentrée et mon ingénieur m’a dit : ’Hamilton pousse derrière’. Simplement entendre cette phrase pour la première fois, je me suis dit : ’C’est plutôt cool’."

"Partager la piste avec Lewis à Melbourne, courir roue contre roue avec lui, et même lors de la conférence de presse avant le week-end, être assis à côté de lui, pouvoir lui parler et être en sa présence… C’était quelqu’un que j’admirais en grandissant et le pilote que je supportais le plus. C’était donc très spécial pour mon moi de cinq ans."

La pression ? "Je le fais pour mon moi de cinq ans"

Passer par la filière Red Bull signifie aussi évoluer dans un environnement où les attentes sont particulièrement élevées. Lindblad a gravi les échelons avec le soutien du programme Red Bull Junior Team, longtemps dirigé par Helmut Marko, tout en étant exposé aux exigences croissantes du monde de la monoplace.

En Formule 1, cette pression interne se double d’une attention médiatique permanente. Chaque séance, chaque décision et chaque erreur sont scrutées.

Pourtant, Lindblad estime avoir plutôt bien géré cette dimension.

"Honnêtement, je dirais que oui. Bien sûr, je suis nerveux. Nous sommes tous nerveux, parce que lorsqu’on veut bien faire et qu’il s’agit de quelque chose que l’on aime, on devient parfois un peu tendu avant."

"Je ne dirais pas que j’appelle ça de la pression. Je dirais qu’une grande partie de ces nerfs et de tout ce qui va avec vient de l’intérieur. Je n’ai pas vraiment fait beaucoup de préparation mentale ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que c’est peut-être simplement ma manière de fonctionner. Je n’ai jamais vraiment ressenti de pression extérieure, quelle que soit la catégorie, et cela n’a pas changé cette année."

La clé, selon lui, réside dans une motivation qui remonte à ses cinq ans.

"Comme je l’ai dit, mon rêve était d’être en F1 depuis l’âge de cinq ans. Chaque année, en progressant depuis le karting, j’étais concentré sur le moment présent et sur l’apprentissage, mais c’était ce que j’avais constamment à l’esprit."

Aujourd’hui, il continue de courir avec cette ambition originelle en tête.

"Cette année, je le fais pour mon moi de cinq ans, celui qui avait ce rêve au départ, lorsque je regardais la F1 pour la première fois depuis le canapé, lorsque je regardais les voitures à Maggotts et Becketts à Silverstone. C’est ce dont je me souviens."

Et même s’il mesure l’importance de ceux qui l’ont accompagné, Lindblad ne considère pas devoir courir pour satisfaire quelqu’un d’autre.

"Je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé en chemin, mais je ne dirais pas que je dois quelque chose à qui que ce soit… Je ne le fais pour personne. Je le fais pour mon moi de cinq ans, et c’est pourquoi je ne ressens pas vraiment de pression."

Le moteur et une équipe de 500 personnes à apprivoiser

Si la pression ne semble pas constituer son principal problème, l’apprentissage, lui, est loin d’être terminé. Lindblad doit notamment comprendre une génération de monoplaces très différente de celles qu’il pilotait auparavant, avec de nouvelles unités de puissance et de nouveaux pneumatiques.

Sur le plan du pilotage, un domaine reste particulièrement difficile à maîtriser : l’exploitation du moteur et de la batterie.

"D’un point de vue purement pilotage, je dirais que ce que j’ai compris mais pas encore maîtrisé, c’est le moteur et la capacité à en tirer le maximum avec la batterie, car la technique est légèrement différente."

"En dehors de la voiture, simplement travailler avec l’équipe a été très différent. Je suis habitué à la F2 et à la F3, où il y a quatre ou cinq ingénieurs dans la pièce, et maintenant nous en avons 30 sur le circuit et 500 autres au bureau. C’est une dynamique complètement différente."

"Si vous faites une mauvaise séance et que vous dites aux ingénieurs que vous voulez améliorer ça, ça et ça, lorsque vous n’êtes que quelques-uns dans la pièce, ça va. Mais lorsqu’il y a autant de personnes qui écoutent, c’est une compétence différente."

Pour Lindblad, apprendre à tirer le meilleur de tous ces interlocuteurs constitue peut-être son principal apprentissage de la saison.

"Il s’agit vraiment de tirer le meilleur des gens, de comprendre cette relation humaine, ce qui n’a pas été facile : travailler avec l’équipe dans son ensemble et essayer de donner envie aux gens de travailler pour vous, plutôt que de simplement le faire parce que c’est leur travail."

"Je dirais que c’est la plus grande compétence que j’ai dû apprendre. Et puis, comme tout le monde le sait, les journées consacrées au marketing et aux médias sont beaucoup plus nombreuses qu’en F2 !"

Une rivalité saine avec Liam Lawson

Lindblad peut également compter sur un équipier qui lui impose régulièrement un niveau de référence élevé. Liam Lawson, revenu chez Racing Bulls après un passage bref chez Red Bull Racing, a constitué un point de comparaison permanent pour le jeune Britannique.

Les deux hommes se sont souvent montrés proches sur un tour comme sur la distance d’un Grand Prix, contribuant ensemble à la cinquième place de Racing Bulls au championnat à la pause estivale.

Lindblad insiste toutefois sur la qualité de leur relation en dehors de la piste.

"Honnêtement, je dirais que nous avons une bonne relation. Je pense qu’ensemble, nous avons fait du très bon travail pour avoir une bonne dynamique en général, en étant vraiment capables de passer de la piste à l’extérieur de la piste."

"En piste, nous voulons tous les deux battre l’autre, et c’est la nature du sport, mais lorsque nous sommes en dehors de la voiture, nous avons une relation sincèrement agréable, et il y a une bonne dynamique au sein de l’équipe. Cela rend les choses agréables."

"Comme vous l’avez dit, nous nous sommes beaucoup poussés l’un l’autre, et je pense que cela a été bénéfique pour nous deux. C’est également bon pour l’équipe : plus nous nous poussons mutuellement, plus nous obtenons de performance, et cela se voit dans les résultats."

Lindblad attribue également une partie de la compétitivité récente de Racing Bulls au travail collectif.

"L’équipe a fait un travail incroyable pour continuer à apporter de la performance à la voiture, et c’est pourquoi nous avons été aussi compétitifs lors des derniers week-ends, mais je pense aussi que Liam et moi nous pousser mutuellement chaque week-end a contribué à cela."

Le skate pour oublier la Formule 1

La pause estivale constitue la première véritable coupure pour Lindblad depuis le début de la saison. Après un mois d’avril sans Grand Prix entre le Japon et Miami, le championnat a ensuite enchaîné les rendez-vous jusqu’à la Hongrie.

À Budapest, Racing Bulls a signé un cinquième double résultat dans les points grâce à Lindblad et Lawson, permettant à l’équipe de dépasser Alpine et de s’installer à la cinquième place avant la trêve.

Pour un pilote qui passe de longues journées sur les circuits, savoir décrocher est essentiel.

"Il y a deux aspects à ma manière de déconnecter : déconnecter sur le circuit et en dehors du circuit."

"Je dirais que sur le circuit, pendant les week-ends de course et avec la dynamique dans le paddock, l’équipe a fait du bon travail pour créer un environnement agréable. Évidemment, je fais mes engagements médias et toutes les réunions, mais je n’ai pas l’impression d’être trop sollicité. J’ai ces moments où je peux être seul, ou avoir mon petit temps de déconnexion, et c’est vraiment important."

Les journées sont pourtant longues.

"Nous arrivons à 9h30 le matin et nous repartons à 19 heures le soir. Oui, nous ne conduisons que pendant deux heures dans la journée, mais cela fait longtemps sur le circuit, et il faut pouvoir déconnecter. Votre journée de travail normale va de 9 heures à 17 heures. Sinon, cela devient très éprouvant."

"En dehors du circuit, je découvre différents centres d’intérêt. La mode et le skateboard sont deux choses que j’aime bien. Le skateboard est quelque chose de tellement différent, c’est un monde complètement différent."

"J’ai beaucoup de chance car, chez Red Bull, le skateboard fait partie intégrante de la culture. J’ai rencontré quelques athlètes Red Bull qui ne vivent pas très loin de chez moi, donc j’ai quelques amis, disons, et cela a rendu les choses un peu plus agréables."

L’objectif est surtout de pouvoir penser à autre chose.

"Vous pouvez complètement oublier la course automobile, et parfois vous avez besoin de ça."

Quant à son niveau, Lindblad ne prétend pas encore rivaliser avec les spécialistes.

"Pas très bon ! Je sais faire un ollie et j’aimerais apprendre à faire un kickflip. Je pense que ce serait génial si, à la fin de l’année, je pouvais venir faire un kickflip dans le paddock…"

Singapour, Sepang et le nouveau Madring au programme

La coupure estivale touchant à sa fin, Lindblad va bientôt reprendre la compétition avec le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. La deuxième partie de saison débutera par plusieurs rendez-vous européens avant de laisser place à la dernière partie du calendrier, avec plusieurs déplacements hors d’Europe.

Parmi les nouveaux défis qui l’attendent figurent notamment le Grand Prix de Singapour, disputé de nuit, ainsi que le circuit international de Sepang, qui accueillera le Grand Prix de Bahreïn.

"Beaucoup d’excitation, pour commencer. Comme nous l’avons évoqué précédemment, j’ai piloté sur tous ces circuits dans les jeux de Formule 1 lorsque j’étais plus jeune, donc pouvoir acquérir l’expérience de les piloter sera très excitant."

"La majorité des circuits sont les mêmes chaque année. Peut-être qu’il y en a un ou deux supplémentaires, et vous ne conduisez un nouveau circuit qu’une seule fois. Donc essayer d’en profiter et d’apprécier cette première fois est quelque chose que j’attends avec impatience."

"Singapour, je ne l’ai jamais fait auparavant. Je ne suis même jamais allé à Singapour ! Mais c’est évidemment une course très éprouvante à cause de la chaleur et de l’humidité, donc je commencerai à faire un peu plus d’entraînement spécifique à la chaleur lorsque nous nous rapprocherons de la course."

Le calendrier 2026 lui offrira également une première découverte du Madring, nouveau circuit urbain qui accueille le Grand Prix d’Espagne.

"J’ai regardé le tour de Carlos [Sainz], mais je ne l’ai pas encore vraiment étudié en détail. Nous allons bientôt l’avoir sur le simulateur et essayer de faire quelques tours."

"Je pense que ce sera un événement incroyable. J’ai des amis qui étudient à l’université à Madrid et ils me disent que c’est une ville vraiment amusante, une ville très cool, avec une très bonne ambiance. Comme ce sera la première course là-bas, cela devrait être énorme."

Après une première moitié de saison aussi réussie, la question des objectifs pour la suite pourrait naturellement se poser. Mais Lindblad ne souhaite pas se projeter trop loin. Sa méthode reste la même : avancer Grand Prix après Grand Prix.

"Pour l’instant, je suis toujours très concentré sur chaque course. Je me concentre vraiment sur le fait de faire, comme je l’ai fait jusqu’à présent, chaque week-end individuellement, de me concentrer sur moi-même et d’essayer de faire du mieux possible."

"Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un qui regarde très loin devant. J’ai toujours l’impression de mieux performer lorsque je suis présent, lorsque je suis dans le moment, et que j’essaie de maximiser chaque fois que je monte dans la voiture. Je ne vois pas cette mentalité changer cette année."