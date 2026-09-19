’Je déteste être en F1’ : l’incroyable paradoxe du réserviste de Mercedes

Frederik Vesti ne cache plus la difficulté de sa situation chez Mercedes. À 24 ans, le Danois continue d’attendre l’opportunité qu’il poursuit depuis son enfance : devenir pilote titulaire en Formule 1 et, à terme, champion du monde. Mais alors qu’il doit consacrer son énergie à aider Kimi Antonelli et George Russell dans leur quête du titre avec Mercedes, il assiste aux Grands Prix depuis les coulisses, sans pouvoir prendre lui-même le volant.

Le rôle de pilote de réserve commence ainsi à peser de plus en plus lourd sur le Danois. Vesti reste pourtant pleinement investi dans le travail de Mercedes et continue de pousser pour obtenir la moindre possibilité de piloter la monoplace.

Interrogé par un journal de son pays, Ekstra Bladet, il ne cherche pas à minimiser la frustration liée à sa situation.

"C’est vraiment, vraiment, vraiment brutal."

Une situation d’autant plus difficile que Vesti doit consacrer une grande partie de son travail à soutenir les deux pilotes titulaires de Mercedes alors que son propre rêve reste de prendre leur place un jour.

"Toute ma bonne énergie passe dans le fait d’aider Kimi ou George à devenir champions du monde. C’est difficile, évidemment, quand vous rêvez vous-même de devenir champion du monde depuis l’âge de huit ans."

Le Danois ne s’est toutefois pas résigné. Même s’il doit actuellement rester dans l’ombre des titulaires, il continue de travailler au maximum pour se tenir prêt et tenter de provoquer une opportunité. Le simulateur constitue notamment une partie importante de son activité chez Mercedes.

"Je travaille dur dans cet outil, je le connais mieux que quiconque," affirme-t-il.

Vesti cherche également à maintenir une pression régulière sur l’équipe afin de savoir quand il pourra à nouveau prendre le volant d’une véritable monoplace de Formule 1.

"Je demande à ’Shov’ (Andy Shovlin, le responsable de l’ingénierie en piste) toutes les deux semaines quand je pourrai à nouveau piloter la voiture. Je pousse autant que je peux pour créer les opportunités qui sont nécessaires."

Mais le plus difficile reste peut-être de se rendre sur les Grands Prix sans pouvoir participer à la compétition. Vesti reconnaît avec le sourire que cette proximité permanente avec la Formule 1 peut paradoxalement rendre son attente encore plus pénible.

"Je déteste être en Formule 1. Cela peut faire sourire mais c’est le sentiment qui prédomine. Elle est là, elle est insaisissable ou presque. Le ’presque’ continue de me faire espérer, me faire croire."

"En attendant, je ne peux pas imaginer quelque chose de plus brutal que de rester là à regarder 22 voitures tourner en rond alors que je ne suis pas autorisé à piloter moi-même."

Vesti devrait conserver son rôle de pilote de réserve chez Mercedes en 2027. Le Danois continue néanmoins de viser une ouverture pour 2028, avec l’espoir qu’une place de titulaire puisse finalement se libérer. Son ambition, elle, n’a pas changé.

"Toute ma vie, j’ai rêvé de devenir champion du monde de Formule 1. Je n’ai jamais rêvé de devenir pilote automobile professionnel."

"Le rêve, c’est la Formule 1."