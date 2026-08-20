De nouvelles clauses confirmées mais tenues secrètes dans le contrat de Verstappen

Le nouveau contrat de Max Verstappen avec Red Bull n’est évidemment pas aussi simple qu’une prolongation jusqu’à la fin de la saison 2030. Alors que le quadruple champion du monde a mis un terme aux spéculations entourant son avenir, son père Jos Verstappen révèle que des "clauses" ont été intégrées au nouveau bail, sans que leur contenu ne soit rendu public. Une manière de conserver des garanties alors que Red Bull doit encore démontrer qu’elle sera capable de revenir durablement au sommet.

Max Verstappen a choisi de poursuivre son aventure avec Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030, mettant fin à plus d’un an de spéculations sur un éventuel départ vers une équipe rivale. Mercedes et McLaren avaient notamment été associées au quadruple champion du monde, tandis qu’une clause liée aux performances de la monoplace pouvait potentiellement lui permettre de quitter Milton Keynes.

Mais derrière cette prolongation, des garanties auraient été négociées. Jos Verstappen a ainsi confirmé que le nouveau contrat contient plusieurs dispositions dont le contenu reste confidentiel, notamment concernant la capacité de Red Bull à fournir à son fils une voiture capable de jouer les premières places.

"Oui, il y a la confiance que nous aurons à nouveau une voiture capable de gagner chez Red Bull," a expliqué Jos Verstappen à Zandvoort.

Cette confiance ne signifie toutefois pas que la famille Verstappen considère le retour au sommet comme acquis. Après une période de domination particulièrement longue, Red Bull traverse une phase de transition et doit désormais composer avec une concurrence renforcée ainsi qu’avec les défis liés à sa nouvelle unité de puissance Red Bull Ford Powertrains.

Jos Verstappen reconnaît ainsi que l’incertitude demeure quant à la capacité de l’écurie à retrouver rapidement le niveau qui lui a permis de décrocher les titres de Max.

"Dans quelle mesure ils réussiront réellement à le faire reste à voir, bien sûr, on ne sait jamais."

"La responsabilité revient désormais entièrement à Red Bull pour transformer cette confiance en résultats concrets. C’est quelque chose dont l’équipe devra s’occuper."

Si des dispositions particulières ont donc été négociées, Jos Verstappen refuse catégoriquement d’en révéler les détails. Il confirme néanmoins qu’elles concernent bien les garanties entourant la compétitivité future de Red Bull.

"Naturellement, des clauses ont été conclues à ce sujet dans le contrat. Nous savons quels sont ces accords, Red Bull les connaît également, et nous n’allons pas les rendre publics."

Cette déclaration est particulièrement intéressante après plusieurs mois durant lesquels l’avenir de Verstappen a semblé dépendre de la compétitivité de sa monoplace. Le Néerlandais avait notamment été lié à Mercedes alors que Red Bull connaissait des difficultés en 2025, avant que l’arrivée de Laurent Mekies et les progrès de l’équipe ne contribuent à restaurer une partie de la confiance. D’autres discussions menées avec McLaren cette année ont également fait tanguer le bateau Red Bull.

La nouvelle prolongation ne constitue donc pas nécessairement un blanc-seing accordé à Red Bull jusqu’en 2030. Elle s’accompagne manifestement d’un cadre permettant à Verstappen et à son entourage de surveiller l’évolution du projet.

Pour autant, le choix de rester représente un changement majeur par rapport aux scénarios évoqués ces derniers mois. Verstappen aurait pu profiter de sa position pour rejoindre une autre candidate au titre, mais il a finalement privilégié la stabilité et la continuité.

Pour Jos Verstappen, cette stabilité est précisément ce dont Red Bull avait besoin afin de retrouver de la sérénité et de reconstruire un projet capable de lutter pour les titres mondiaux.

"Max veut une voiture avec laquelle il peut gagner. Cette confiance est là, chez Red Bull. La fin des spéculations autour de Max doit permettre à l’écurie de travailler dans un environnement plus calme. Le plus important en ce moment, c’est que le calme revienne sur ce front."

Les négociations ont notamment été menées par Raymond Vermeulen, le manager de Verstappen, en collaboration avec Oliver Mintzlaff, dirigeant de Red Bull.

"Je dois dire que Raymond, avec Oliver Mintzlaff de Red Bull, a fait du bon travail."

"L’argument le plus important est qu’il existe une confiance mutuelle. Sinon, bien sûr, nous n’aurions pas signé le contrat."