Alesi contredit Hamilton : Ferrari ne peut pas tout mettre sur le dos de son moteur

Alors que Lewis Hamilton continue de pointer le déficit de puissance du moteur Ferrari pour expliquer les difficultés de la Scuderia face aux meilleures équipes de Formule 1, Jean Alesi estime que cette analyse ne suffit pas à expliquer le manque de compétitivité de la monoplace italienne. L’ancien pilote Ferrari soupçonne notamment une traînée aérodynamique trop importante de pénaliser les performances en ligne droite. Malgré ces réserves, le Français reste optimiste pour la fin de saison 2026, alors que Ferrari réduit progressivement son retard sur Mercedes au championnat constructeurs.

La question des performances du groupe propulseur Ferrari revient régulièrement dans les analyses de Lewis Hamilton. Depuis plusieurs Grands Prix, le septuple champion du monde insiste sur le déficit dont souffre la Scuderia face à ses principaux adversaires, estimant que cette faiblesse l’empêche de se battre régulièrement pour la victoire.

Après Austin, lors du Grand Prix des États-Unis, le Britannique a une nouvelle fois identifié le moteur comme l’un des principaux domaines dans lesquels Ferrari doit progresser.

"Si nous parvenons, d’une manière ou d’une autre, à nous rapprocher de ces équipes sur le plan du moteur, nous serons évidemment en mesure de nous battre pour la victoire dans ces courses," a déclaré Hamilton.

Le pilote Ferrari considère que la réduction de cet écart pourrait suffire à replacer la Scuderia parmi les prétendantes aux premières places. En parallèle, Hamilton a confirmé que l’équipe italienne travaillait intensément sur les orientations techniques de sa monoplace pour 2027, aussi bien concernant le châssis que le package aérodynamique.

Mais Jean Alesi, qui a défendu les couleurs de Ferrari entre 1991 et 1995, estime que les difficultés de l’écurie ne peuvent pas être attribuées uniquement au groupe propulseur.

Dans sa chronique régulière publiée dans le Corriere della Sera, l’ancien pilote français a exprimé ses doutes sur l’explication principalement avancée par Hamilton.

"Je ne suis pas convaincu que les problèmes de Ferrari soient uniquement dus au moteur," écrit Alesi.

Pour le Français de 62 ans, les performances en ligne droite ne dépendent pas seulement de la puissance disponible.

"Je pense notamment à la résistance à l’air de la voiture, qui est souvent déterminante pour obtenir une vitesse de pointe plus élevée en ligne droite."

Une monoplace générant trop de traînée peut perdre de la vitesse en ligne droite même si son groupe propulseur dispose d’un niveau de puissance compétitif. À l’inverse, une meilleure efficacité aérodynamique permet de gagner en vitesse sans nécessairement modifier le moteur.

L’ancien pilote de la Scuderia ne nie pas l’existence d’un éventuel déficit de puissance, mais considère que l’analyse des performances doit également tenir compte de l’aérodynamique de la voiture. Cependant, il faut aussi noter que Ferrari n’a jamais mis en avant son manque de performance en ligne droite sur le compte d’une trainée trop importante, contrairement à McLaren F1.

Malgré ses interrogations sur les faiblesses techniques de Ferrari, Alesi reste confiant quant aux perspectives de l’équipe pour les dernières manches de la saison.

"Au championnat constructeurs, l’écart avec Mercedes se réduit désormais de manière significative," souligne le Français.

Son optimisme porte davantage sur la dynamique sportive de la Scuderia et sur sa capacité à conclure l’année avec de solides performances.

"Je ne pense pas à les dépasser, mais certainement à une très belle fin de saison."

À cinq Grands Prix du terme du championnat 2026, Ferrari doit donc poursuivre sa progression tout en préparant activement sa monoplace de 2027. De quoi donner un goût de fin de saison 2024 aux tifosi, avec une remontée de la Scuderia. Mais ils se rappellent tous que 2025 a ensuite été une belle douche froide ! Prudence donc...