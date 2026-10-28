Lawson fait le maximum chez Racing Bulls mais son avenir reste incertain

Alors que la grille de Formule 1 pour la saison 2027 semble désormais largement se dessiner, Liam Lawson ignore toujours s’il conservera son volant chez Racing Bulls l’année prochaine. Malgré des performances solides, notamment une nouvelle arrivée dans les points au Grand Prix des États-Unis, le Néo-Zélandais de 24 ans n’a reçu aucune indication sur le calendrier de décision de Red Bull. Une incertitude qu’il affirme désormais mettre de côté pour se concentrer sur ses courses, tandis que le nom de Nikola Tsolov circule toujours pour sa succession.

L’avenir de Liam Lawson reste l’une des principales inconnues du marché des pilotes pour 2027. Alors que la plupart des équipes ont déjà clarifié leur situation, Red Bull et Racing Bulls n’ont toujours pas confirmé leurs intentions concernant le Néo-Zélandais.

Cette attente intervient alors que l’ancien conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a récemment évoqué la possibilité de promouvoir Nikola Tsolov. Selon l’Autrichien, le jeune pilote devrait obtenir le baquet si Red Bull entend rester fidèle à sa philosophie traditionnelle consistant à faire progresser les talents issus de sa filière.

La direction actuelle de Red Bull et de Racing Bulls n’a toutefois pas encore annoncé ses plans, laissant Lawson sans certitude sur son avenir.

Interrogé avant le GP du Mexique sur la date à laquelle il espérait être fixé, le pilote de 24 ans a répondu en riant.

"Je n’en ai aucune idée. Honnêtement, à ce stade, j’en suis arrivé au point où je n’y pense même plus vraiment. Je continue simplement à avancer et à profiter des courses, honnêtement."

Une manière de relativiser une situation qui pourrait pourtant peser sur sa fin de saison, alors que chaque performance est susceptible de compter dans les réflexions de Red Bull.

Cette incertitude contraste avec les résultats récents du Néo-Zélandais, qui a une nouvelle fois réalisé un week-end convaincant au Grand Prix des États-Unis. À Austin, Lawson s’est qualifié en neuvième position avant de terminer la course au même rang, devenant ainsi le premier pilote classé derrière les représentants des quatre équipes de tête.

Un résultat qui illustre, selon lui, le niveau de performance actuellement accessible à Racing Bulls lorsque les écuries les plus compétitives ne rencontrent pas de problème.

"Quand tout le monde termine la course, pour nous, une neuvième ou une dixième place, c’est en quelque sorte le mieux que nous puissions faire," a expliqué Lawson.

Le Néo-Zélandais affirme se sentir de plus en plus à l’aise en F1, une confiance qui lui permet d’aborder les prochaines manches avec enthousiasme.

"Je me sens bien. Honnêtement, je prends du plaisir à piloter en F1 et aussi cette voiture. Elle est vraiment dans une excellente position en ce moment. J’ai donc hâte de la découvrir maintenant sur d’autres circuits un peu plus atypiques."