Hamilton identifie les priorités de Ferrari pour retrouver la victoire en 2027

Lewis Hamilton entend jouer un rôle majeur dans le développement de la Ferrari de 2027, à un moment qu’il juge déterminant pour les choix techniques de la Scuderia. Alors que la SF-26 a démontré les qualités de son châssis cette saison, le Britannique estime que plusieurs améliorations ciblées pourraient permettre à l’écurie italienne de franchir un nouveau cap. Toujours animé par l’ambition de décrocher un huitième titre mondial, il multiplie les échanges avec les ingénieurs de Maranello pour orienter la conception de la prochaine monoplace, tout en soulignant que les progrès du groupe propulseur seront essentiels pour retrouver la lutte régulière pour la victoire.

À l’approche de la fin de saison 2026, Ferrari travaille déjà activement sur sa prochaine Formule 1. Si l’écurie italienne a montré de belles qualités sur le plan aérodynamique et mécanique cette année, elle a également souffert d’un déficit de puissance qui l’a empêchée de tirer pleinement parti de son potentiel.

Au début du championnat, la SF-26 était même largement considérée comme disposant du meilleur châssis du plateau. Mais cet avantage n’a pas suffi à compenser les performances de son groupe propulseur face aux motoristes les plus compétitifs.

Lewis Hamilton, qui conserve l’objectif de décrocher un huitième titre mondial et de devenir seul détenteur du record de couronnes chez les pilotes, entend contribuer directement à corriger les faiblesses de Ferrari.

Le Britannique n’a plus qu’une possibilité mathématique très mince de remporter le championnat cette année, alors que Kimi Antonelli pourrait être sacré dès ce week-end au Mexique si les résultats lui sont favorables. Pour Hamilton, l’essentiel du travail se tourne donc déjà vers 2027, sans pour autant négliger les enseignements des dernières courses de la saison.

Le septuple champion du monde a expliqué qu’il consacrait une part importante de son travail à transmettre aux ingénieurs les informations nécessaires pour améliorer la future Ferrari. Il considère que cette période est particulièrement importante, car les décisions prises maintenant auront une influence directe sur les caractéristiques de la monoplace de 2027.

"J’ai le sentiment que l’équipe fait vraiment, vraiment du très bon travail," a déclaré Hamilton.

"De mon côté, je travaille aussi en coulisses sur ce moment décisif, pour orienter la voiture dans la bonne direction pour l’année prochaine. Je travaille donc vraiment sur les domaines que nous devons améliorer pour la voiture de l’année prochaine."

"Cela a fait partie des discussions de ce week-end à Austin, et ce sera encore le cas lors des deux prochains week-ends : transmettre nos retours aux personnes qui conçoivent les pièces pour l’année prochaine, simplement leur indiquer où nous pouvons progresser au niveau du châssis lui-même et du package aérodynamique."

Le moteur reste la priorité pour retrouver la victoire

Si Hamilton insiste sur les possibilités de progression du châssis, il ne perd pas de vue ce qui constitue l’une des principales limites de Ferrari cette saison : le manque de puissance.

La SF-26 a régulièrement démontré qu’elle possédait une base compétitive, mais son déficit en ligne droite a compliqué la tâche de ses pilotes face aux meilleures équipes. Le Britannique considère qu’un rapprochement avec les motoristes de référence pourrait suffire à transformer les perspectives de la Scuderia.

"Bien sûr, ils travaillent dur pour améliorer notre moteur pour l’année prochaine. Je pense que si nous parvenons, d’une manière ou d’une autre, à nous rapprocher de ces équipes sur le plan du moteur, nous serons évidemment en mesure de nous battre pour la victoire dans ces courses."

Le travail de préparation de la Ferrari 2027 ne vient pas de commencer. Hamilton explique que la période actuelle correspond au moment où les ingénieurs doivent commencer à arrêter leurs choix techniques. C’est précisément pour cette raison qu’il souhaite fournir des indications aussi concrètes que possible.

"Cela a probablement commencé il y a environ un mois, mais c’est maintenant qu’il faut réellement commencer à prendre les décisions et à dire : ’D’accord, voilà les domaines dans lesquels nous perdons du temps’."

"Voilà les domaines qui, si vous les corrigez pour l’année prochaine, peuvent nous faire gagner un demi-dixième dans chaque virage. Voilà les domaines dans lesquels nous rencontrons des difficultés. Voilà où je veux que se situe l’équilibre aérodynamique pour l’année prochaine. Mais il n’y a pas énormément de choses à changer."

Le septuple champion du monde ne cache pas sa confiance dans le potentiel technique de Ferrari.

"Je pense que nous avons un très bon ensemble. Il s’agit donc de conserver les bons aspects de la voiture et de corriger quelques-unes de ces toutes petites différences, très subtiles, et puis, évidemment, la vitesse de pointe."

En attendant 2027, il reste quelques courses à disputer. Et Hamilton souhaite aussi des améliorations... de son côté !

"J’ai perdu beaucoup de points lors des cinq dernières courses environ."

"Je pense que cela vient des réglages, ils n’étaient pas parfaits. C’est un aspect que je dois absolument mieux maîtriser. C’est là que j’ai perdu du terrain. En termes de performance, j’ai le sentiment d’avoir bien piloté, et mon dernier relais à Austin était bon. Lors des deux premiers relais, je ne pouvais tout simplement rien faire."

"Il y a assurément beaucoup d’enseignements à tirer. L’équipe a fait un excellent travail en apportant des améliorations. Charles a décroché la deuxième place. Nous affichons un bon niveau de performance. J’espère qu’en arrivant au Mexique, nous parviendrons à corriger les erreurs commises au niveau des réglages de mon côté du garage."