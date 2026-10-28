Verstappen refuse de suivre son père dans sa nouvelle passion : ’ils sont tous fous !’

Max Verstappen n’a aucune intention de suivre les traces de son père Jos dans sa nouvelle passion pour le Superkart. Alors que l’ancien pilote de Formule 1 s’investit désormais dans cette discipline spectaculaire, où de petites machines équipées de moteurs de 250 cm³ peuvent atteindre des vitesses impressionnantes, le quadruple champion du monde préfère garder ses distances. Le pilote Red Bull juge cette activité beaucoup trop dangereuse à son goût, tout comme le rallye pratiqué par son père, même s’il comprend parfaitement l’investissement et l’exigence de ce dernier dans ses nouveaux projets.

Après s’être tourné vers le rallye, Jos Verstappen semble avoir trouvé un nouveau centre d’intérêt dans le Superkart, une discipline particulièrement spectaculaire du sport automobile.

L’ancien pilote de Formule 1 s’est en effet fortement impliqué dans ces machines équipées de moteurs de 250 cm³, capables d’atteindre environ 250 km/h et d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Des performances qui rapprochent ces petits engins de véritables voitures de course, malgré leur gabarit très réduit et leur conception radicalement différente de celle d’une monoplace.

Mais si Jos Verstappen semble séduit par cette nouvelle aventure, son fils Max n’envisage absolument pas de l’imiter. Interrogé par Viaplay sur la possibilité de prendre lui-même le volant d’un Superkart, le pilote Red Bull a immédiatement écarté cette idée.

"Non ! Ils sont tous fous," a lancé Verstappen.

Le quadruple champion du monde accepte volontiers l’idée d’assister à une compétition, mais certainement pas d’y participer.

"Je viendrai regarder, mais non... absolument pas !"

Cette réticence ne concerne pas uniquement le Superkart. Alors que Jos Verstappen s’est également engagé dans le rallye ces dernières années, Max ne souhaite pas non plus tenter l’expérience dans cette discipline.

Malgré son immense expérience du pilotage et son intérêt pour différentes catégories du sport automobile, le Néerlandais estime que les risques associés à ces activités sont trop importants pour lui.

"Non, c’est trop dangereux pour moi," a-t-il expliqué à propos du rallye.

S’il n’envisage donc pas de rejoindre son père sur les épreuves de Superkart ou de rallye, il ne remet pas en question son enthousiasme pour ces nouvelles aventures.

Max Verstappen comprend en effet parfaitement la manière dont son père aborde ses projets sportifs.

Jos Verstappen est réputé pour son exigence et son souci du détail, des qualités qui ont également marqué l’éducation sportive de son fils et accompagné sa progression jusqu’à la Formule 1.

"Bien sûr, s’il fait quelque chose, il doit le faire correctement et chercher à disposer du meilleur matériel," a expliqué Max Verstappen.

"C’est comme ça que je le connais, évidemment, et c’est grâce à lui que je suis devenu celui que je suis. On veut toujours avoir le meilleur matériel."