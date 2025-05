Albon apprécie le ’beau circuit’ d’Imola et veut encore des points

Alex Albon est impatient de continuer à signer de belles performances. Le pilote Williams F1 apprécie le retour de la catégorie reine en Europe, sur des circuits à l’ancienne, alors que ce qui est déjà le deuxième triplé de courses débute ce week-end à Imola pour le GP d’Emilie-Romagne.

"Imola est un circuit de F1 classique avec beaucoup d’histoire dans le sport automobile, c’est donc un beau circuit pour marquer le début de la saison européenne" a déclaré Albon, qui est enthousiasmé par les résultats récents de son team.

"Nous avons obtenu de très bons résultats depuis le début de l’année et c’est formidable d’aborder l’étape européenne après avoir terminé dans les points à Miami. Nous savons que nous devons tout faire pour continuer à obtenir ces résultats, alors nous devons tous être à notre meilleur niveau avant ce triplé de courses."

Carlos Sainz apprécie les tracés des trois courses qui débutera en Italie avant de passer par Monaco et de finir par sa course à domicile, à Barcelone : "J’ai vraiment hâte d’entamer la partie européenne de la saison, où nous allons courir sur des pistes et des circuits incroyables."

"Le premier est Imola, un circuit historique qui offre toujours des opportunités et rend les qualifications d’autant plus importantes que les dépassements sont un défi sur cette piste. En tant qu’équipe, nous avons beaucoup appris depuis Miami, alors j’ai hâte de poursuivre sur cette lancée et de réaliser un bon week-end."