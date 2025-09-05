GP d’Italie, EL1 : Hamilton et Ferrari reprennent des couleurs, Russell en panne

Une semaine après la reprise, la F1 se rend à Monza pour le Grand Prix d’italie, 16e manche de la saison et dernière en Europe cette année. Après cela, elle se rendra à Bakou et Singapour, puis sur le continent américain et enfin au Moyen-Orient.

En attendant, c’est le temple de la vitesse qui accueille cette nouvelle escale du championnat du monde, et un nouveau week-end intense et serré se profile pour les 20 pilotes et dix équipes du championnat.

Derrière McLaren, la riposte va certainement s’organiser entre Red Bull, Mercedes, et surtout Ferrari qui aimerait réitérer la réussite de l’an dernier et gagner de nouveau devant les tifosi sur le célèbre autodrome.

13h10 : Deux jeunes pilotes sont en piste ce vendredi en EL1. Paul Aron effectue sa troisième séance de l’année, mais sa première sous les couleurs d’Alpine après avoir été prêté deux fois à Sauber. Alex Dunne, très en verve lors de ses premiers EL1 en Autriche, est de retour chez McLaren : "J’ai placé la barre assez haut pour la première course en Autriche, donc si je ne fais pas mieux que là-bas, je serai un peu déçu. Je me sens très à l’aise dans une F1 et j’ai toujours été performant sur le simulateur. À chaque fois que je pilote, je m’améliore, ce qui est toujours agréable. Je considère les EL1 comme une occasion de montrer ce dont on est capable, mais ce n’est pas le moment de vouloir jouer les héros. Il ne sert à rien de faire quelque chose d’extraordinaire et de se ridiculiser en commettant une erreur. Il est important de faire tout ce que l’on comprend et que l’on a appris correctement, et le reste suivra tout seul."

13h13 : En marge de cette première journée, on vient d’apprendre la prolongation du Grand Prix de Monaco au calendrier pour dix années supplémentaires, soit jusqu’en 2035. Toutes les informations sont à retrouver ici.

13h17 : La météo est clémente à Monza pour cette première séance d’essais libres, et aucun risque de pluie n’est à déplorer.

13h26 : Colton Herta s’est exprimé après sa signature chez Cadillac F1, et il reconnait que ce sera sa dernière tentative d’arriver en Formule 1.

13h30 : C’est parti pour les EL1 !

13h34 : Lando Norris commet une erreur dans son premier tour rapide. Le trafic en piste est déjà important.

13h35 : Lewis Hamilton prend le meilleur tour qui appartenait jusque-là à Max Verstappen, avec un temps de 1’22"235.

13h37 : Charles Leclerc fait mieux en 1’22"021 dans l’autre Ferrari, alors que les SF-25 abordent une livrée spéciale ce week-end en l’honneur des 50 ans du premier titre mondial de Niki Lauda.

13h38 : Norris fait mieux avec un temps de 1’21"513, et Fernando Alonso se place quatrième devant Liam Lawson. Mais Verstappen améliore et reprend la deuxième place à 0"005 de Norris.

13h41 : Verstappen prend la main en 1’21"166 mais se plaint des pneus qui glissent.

13h42 : Isack Hadjar prend un drapeau noir et blanc pour ne pas avoir respecté les chemins à suivre dans les échappatoires.

13h46 : Verstappen accélère encore en 1’20"751. Les pilotes Williams se placent deuxième (Alex Albon) et troisième (Carlos Sainz), chaussés eux de pneus durs.

13h49 : Leclerc remonte au deuxième rang en gommes mediums.

13h50 : Tête-à-queue pour Paul Aron à la deuxième chicane, après avoir touché les graviers en entrée de virage. Il repart sans dégâts.

13h53 : Hadjar remonte au quatrième rang, avec des pneus durs lui aussi.

13h56 : Toujours chaussé de pneus durs, Sainz remonte en deuxième position, à 0"132 de Verstappen. Leclerc est troisième à 0"219.

13h59 : Verstappen améliore en pneus tendres en 1’20"692.

14h00 : Alex Dunne fait un tour en pneus tendres mais se place à deux dixièmes de Norris en mediums.

14h02 : Leclerc remonte au troisième rang mais lui est resté en pneus mediums.

14h04 : Hadjar améliore à son tour et se place cinquième à 0"466 malgré ses pneus durs.

14h05 : Drapeau rouge ! Les graviers apportés sur la piste par le Français dans Ascari provoquent une interruption.

14h07 : Leclerc a dépassé sous drapeau rouge mais explique à la radio qu’il n’a pas voulu dépasser mais qu’il ne pouvait pas freiner assez fort.

14h09 : L’incident est noté par les commissaires, qui n’ont pas encore ouvert d’enquête.

14h12 : Gasly a failli percuter une Williams pour la deuxième fois du jour et dit que "quelqu’un doit leur parler avant que quelque chose n’arrive".

14h13 : C’est reparti pour la séance !

14h16 : Andrea Kimi Antonelli fait un gros blocage à la première chicane.

14h17 : Leclerc prend le meilleur chrono en pneus tendres en 1’20"286.

14h19 : Dunne se plaint d’avoir été gêné par Oliver Bearman : "Je ne sais pas ce qu’il fait. Non pas que ça ait de l’importance pour moi, mais pour vous sur la suite du week-end."

14h21 : Gabriel Bortoleto revient dans le top 10 en pneus tendres.

14h25 : Hamilton prend le meilleur temps de la séance en 1’20"117, soit un peu plus d’un dixième d’avance sur Leclerc.

14h26 : Russell a raté son freinage à la deuxième chicane et n’a pas suivi l’itinéraire recommandé dans l’échappatoire, il écope d’un drapeau noir et blanc.

14h27 : La direction de course confirme que Leclerc n’aura pas d’enquête pour son dépassement sous drapeau rouge.

14h29 : Russell est arrêté sur le bord de la piste et dit qu’il a perdu de la puissance. Encore un problème sur un moteur Mercedes ?

14h30 : La séance se termine sous régime de Virtual Safety Car !

Hamilton et Leclerc signent donc un doublé pour la première séance à Monza, un résultat certes symbolique mais qui ne manquera pas de donner du baume au cœur des tifosi.

Sainz est troisième devant Verstappen et Antonelli, puis Norris, Albon et Russell, qui a donc connu un problème en fin de séance. Alonso est neuvième devant Hadjar qui est le seul du top 10 à ne pas avoir fait son chrono en tendres, mais en pneus durs.

Bortoleto et Hülkenberg suivent pour Sauber devant Lawson et Tsunoda, Stroll et Dunne. Ocon, Gasly, Bearman et Aron bouclent le classement pour Haas et Alpine.