Affaire du scotch : Norris s’en amuse, Verstappen condamne ’un jeu ridicule’

Red Bull cessera d’essayer d’enlever le ruban adhésif que McLaren colle sur le mur pour Lando Norris sur la grille de départ, après que les deux écuries de Formule 1 aient convenu de mettre fin à leurs chamailleries.

Red Bull a écopé d’une amende de 50 000 euros, dont la moitié avec sursis, après qu’un membre de l’équipe ait ignoré les instructions des commissaires de piste et enfreint les règles relatives à la libération de la grille pour le tour de formation avant le départ du Grand Prix des États-Unis.

Le membre de l’équipe avait tenté de repasser par l’espace dans la voie des stands pour enlever le ruban adhésif que McLaren avait placé sur le mur des stands à côté de la position de Norris sur la grille.

Cette tentative de retrait du ruban adhésif s’est produite à plusieurs reprises et est devenue un petit champ de bataille établi sur la grille entre les mécaniciens des deux équipes.

Il semble que certaines des tactiques employées par McLaren pour compliquer la tâche de Red Bull consistaient à couper le ruban adhésif en plusieurs longues bandes verticales afin qu’il ne puisse pas être retiré d’un seul coup et à laisser un mécanicien sur la grille devant le ruban adhésif jusqu’à la dernière minute, Red Bull faisant de même pour tenter de le retirer malgré tout.

À un moment donné, McLaren a également posé deux couches de ruban adhésif sur le mur, au cas où la couche supérieure serait rapidement retirée, la deuxième couche portant l’inscription "Better luck next time" (meilleure chance la prochaine fois).

McLaren et Norris utilisent le ruban adhésif comme guide pour savoir où il doit se placer sur sa case de départ afin d’être le plus en avant possible sans dépasser la ligne, même si ce n’est pas la référence principale de Norris, mais plutôt un moyen de secours au cas où il ne verrait pas la ligne jaune sur la grille qui aide à identifier l’emplacement de la case de départ.

Norris a déclaré à Mexico qu’il trouvait "particulièrement amusant" que Red Bull ait eu des problèmes à ce sujet, car il n’avait en fait pas utilisé le ruban adhésif le week-end dernier.

"Nous l’avons simplement mis là au cas où. Cela a donc rendu la situation encore plus drôle, car ils ont reçu une pénalité pour cela et je n’en avais même pas besoin."

"Ils ont également essayé de l’enlever, mais sans succès, car nous l’avons spécialement conçu pour qu’ils ne puissent pas la retirer."

"C’était donc juste une petite anecdote amusante, je suppose, pour divertir les autres équipes."

"Nous en avons beaucoup ri."

L’utilisation du ruban adhésif n’enfreint aucune règle de la F1, et certains ont critiqué l’attitude de Red Bull comme antisportive.

Les directeurs des deux équipes, Andrea Stella et Laurent Mekies, ont discuté de la question cette semaine et ils sont tous deux désireux de tirer un trait sur cette affaire avant qu’elle ne s’aggrave ou ne devienne une distraction. Aucun des deux ne souhaite que la rivalité entre McLaren et Red Bull devienne problématique, d’autant plus que la lutte pour le championnat s’intensifie dans les dernières courses.

De plus, le fait est qu’aux États-Unis, cela a conduit à une violation des règles et, dans le pire des cas, cela aurait pu entraîner un retard dans le départ de la course. McLaren continuera probablement à apposer le ruban adhésif comme mesure de sécurité pour Norris, même si celui-ci affirme qu’il n’en a pas besoin la plupart du temps.

"Je l’ai utilisé pendant un certain temps et ils ont déjà essayé de l’enlever, je crois à Monza et à quelques autres endroits. C’est pourquoi nous l’avons conçu comme les badges de parking que l’on ne peut jamais retirer facilement du parebrise. Un peu comme ça."

"C’était amusant de les voir essayer de l’enlever et de voir que ça ne se passait pas comme prévu. Je vais continuer à l’utiliser. Parfois, je ne m’en sers jamais parce que c’est presque trop loin, mais parfois je m’en sers."

Max Verstappen, l’un de ses rivaux pour le titre, a été interrogé sur la tactique utilisée par Norris pour mieux assurer sa position de départ sur la grille. Selon lui, cela n’a rien de crucial. Par contre il a critiqué l’attitude de sa propre équipe qui aurait pu mener à un départ retardé à Austin.

"Il y a une ligne jaune juste dans la case de la grille. Vous regardez cette ligne et vous garez votre voiture. Peu importe où vous partez, vraiment, ça n’apporte rien, quelques centimètres au mieux. Mais oui, certaines personnes ont d’autres pratiques, et je comprends cela."

"Ce petit jeu entre mon équipe et McLaren... C’est juste une petite chose un peu ridicule qui dure depuis un certain temps. Ce n’est pas quelque chose auquel je prête vraiment attention, car je me concentre sur mon propre placement dans ma case."

"Et puis, pour une raison quelconque, cela a pris un peu plus de temps à Austin pour que la porte soit fermée. Les commissaires ont été très clairs dans leurs explications. Je pense donc qu’il est tout à fait compréhensible que vous soyez sanctionné pour cela, et cela n’a même rien à voir avec le ruban."

"Vous ne pouvez pas retarder la procédure de fermeture de la porte."