’Rien de spécial’ : Piquet critique Piastri, loin du niveau d’Hamilton

La comparaison entre générations fait toujours débat en Formule 1, et Nelson Piquet Jr n’a pas hésité à livrer un jugement tranché. Pour le Brésilien, les débuts de Oscar Piastri sont loin d’égaler ceux de Lewis Hamilton ou de son beau frère, Max Verstappen.

Auteur d’une saison 2025 solide, Oscar Piastri est passé tout près du titre après avoir longtemps mené le championnat, avant de s’incliner face à son coéquipier Lando Norris.

L’Australien a néanmoins impressionné par sa régularité, confirmant sa montée en puissance après deux premières saisons d’apprentissage chez McLaren. Lors de sa première campagne en 2023, il avait terminé neuvième du championnat, à plus de 100 points de Norris, tout en signant une première victoire en Sprint au Qatar.

Une progression notable mais insuffisante aux yeux de Piquet Jr.

Le Brésilien, qui a affronté Lewis Hamilton en GP2 en 2006, estime que la saison du Britannique en 2007 reste une référence inégalée.

"La première saison de Hamilton était bien plus significative que les titres qu’il a remportés ensuite avec une voiture très performante," a-t-il déclaré dans le podcast Pelas Pistas.

"Et c’est ça qui compte vraiment, parce qu’aujourd’hui, on voit ce qu’Oscar Piastri a fait lors de sa première saison face à Lando, ce qui n’avait rien de spécial : il a pris une assez grosse correction."

Hamilton avait en effet frôlé le titre dès sa première année en Formule 1, au terme d’un duel intense face à son coéquipier de l’époque, Fernando Alonso.

Pour appuyer son propos, Piquet Jr élargit la comparaison à d’autres jeunes talents récents.

"Regardez ce qu’a fait Kimi Antonelli face à Russell lors de sa première saison. Ensuite, comparez avec ce que Lewis a fait face à Alonso."

"Et Max, il a carrément explosé les références et les records de jeunesse dès son arrivée. Et dès qu’il est entré chez Red Bull Racing, tout le monde a compris qui il deviendrait."

Une manière de souligner, selon lui, l’écart de niveau perçu entre les champions du monde et les nouvelles générations à leurs débuts.

"Je pense que seuls ceux qui sont dans le milieu peuvent vraiment analyser cela. Je vais encore parler de Lewis parce que je l’ai côtoyé en F1, pas Max... mais la confiance que Lewis avait dès sa première année était incroyable."

Malgré ces critiques, la trajectoire d’Oscar Piastri reste ascendante. L’Australien a nettement réduit l’écart avec Lando Norris au fil des saisons, jusqu’à jouer le titre en 2025.

La question reste désormais de savoir jusqu’où il pourra aller. Même si les chances de McLaren de reconquérir les deux titres cette saison semblent plus faibles pour le moment, le duel interne entre Piastri et Norris promet d’être un indicateur clé de son évolution.